「愈来愈方便啦！」韩国人气彩妆隐形眼镜OLENS遍布港九新界了～

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韩国人气彩妆隐形眼镜品牌OLENS第８间分店要在香港开幕了！将於7月19号进驻铜锣湾希慎广场3楼，更在7月20号(星期六)免费送100对彩色隐形眼镜。（详情快到内文看吧～）

各位港岛区的朋友，也给你们说个好消息啦～OLENS宣布将会於7月19号进驻铜锣湾希慎广场3楼，是香港的第8间分店！（洒花）更於7月20号推出免费派Color con活动：

1)12pm-8pm免费派发人气1 Day con试片一对

2)4:30pm免费派发100对瓶装Con(1-2月抛)

数量有限，先到先得

换领地点：OLENS希慎广场3楼323号铺



免费派Con时间有机会作出更改，详情请关注OLENS香港官方账号

要买BLACKPINK同款Color con，终於不用飞到韩国或者找代购购买。在OLENS门市你都可以买到啦，而且款式与韩国同步上架，快人一步体验只属於你的魅力神情就记得去门市扫货啦～



BLACKPINK成为OLENS香港区的代言人(开心～～)，而她们示范的系列都是韩国热卖系列！等小编现在一一介绍。

成员Jennie跟Jisoo就戴上Spanish 1day系列，以史无前例11.9mm小著色直径引起热话！任何眼型的你也适合配戴呢～加上半透明镜片设计，颜色会随著自身眼珠色彩而不同的色感。由於镜片比原生瞳孔更小，上眼后会保留眼珠的黑色外圈，完美地演绎真实的外国人眼睛，想要拥有女神般的魅力电眼就可以试下Spanish 1day！

Jennie—Spanish Gray 1day



▲直径:14.2mm | 著色直径:11.9mm | 含水量:48% | 基弧:8.7mm | 物料:Puscon

售价:HK$138/1盒10片，HK$228/1盒20片

Jisoo—Spanish Brown 1day



▲直径:14.2mm | 著色直径:11.9mm | 含水量:48% | 基弧:8.7mm | 物料:Puscon

售价:HK$138/1盒10片，HK$228/1盒20片

Rosé—Secriss Coral Gray 1day

Rosé配戴的是皇牌产品Secriss Coral Gray 1day，镜片由3层颜色组合而成，戴上眼后使眼睛更有立体感。加上用了独特的三色设计，瞬间提升了电眼的数值啊，小编觉得周末或Party可以试下这款～



▲直径:14.2mm | 著色直径:13.5mm | 含水量:48% | 基弧:8.7mm | 物料:Puscon

售价:HK$138/1盒10片，HK$228/1盒20片

Lisa—Symphony Green 1month

Lisa代言的是全新Symphony月con，这系列超适合夏天时配戴～3个色调的镜片产生浓郁而神秘的眼睛，给人无限的想像力。14mm直径和13.5mm著色直径轻轻地放大眼睛，绝对适合亚洲人的眼型！上眼后营造出的华丽眼睛引导出更性感迷人的眼神，喜欢玩色的女生不妨一试！



▲直径:14mm | 著色直径:13.5mm | 含水量:38% | 基弧:8.6mm

售价:HK$118/1盒2片

介绍完BLACKPINK的款式，来跟大家说说最近的新货吧：

１）如果你想在夏天更显自然活力，非常推荐OLENS最新Secriss Natural Green 1day，镜片的色调主打是薄荷绿，而内圈用上金、啡色来打亮眼睛，采用三色设计能丰富眼睛的色彩，又更显深邃，营造神秘而清新的感觉，喜欢自然明亮感首选一定是它！



同系列还有啡色和灰色：



▲直径:14.2mm | 著色直径:13.1mm | 含水量:48% | 基弧:8.7mm | 物料:Puscon

售价:HK$138/1盒10片，HK$228/1盒20片

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２）Spanish Circle 1day在粉丝的呼唤下终於推出了，这系列韩妹疯抢了！当中保留了深色外圈设计增加眼睛的轮廓感，自然带点混血的款式让粉丝无限回购。



▲直径:14.2mm | 著色直径:13.3mm | 含水量:48% | 基弧:8.7mm | 物料:Puscon

售价:HK$138/1盒10片，HK$228/1盒20片

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３）2019年超前理念设计Island 1month为你还原真实的外国人眼睛，ISLAND上眼后会随著光线的变化和逼真的纹理而呈现不同的视觉效果。在阳光的折射下，眼睛如藏著一片璀璨海洋般闪亮、纯粹感；当你处於黑暗的地方，会给人一种深沉印象。ISLAND所呈现的两种表达方式来让你探索外国人的神秘色彩！



▲直径:14mm | 著色直径:12.9mm | 含水量:38% | 基弧:8.6mm

售价:HK$118/1盒2片

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４）童话式的浪漫眼睛诞生：Vivi Ring 1month！自然的色彩和清晰的外圈设计看起来更清脆、透彻。如果喜欢小直径的镜片更值得留意，13mm著色直径保留了亚洲人眼睛的大小，柔和的颜色非常适合任何发色或妆容。还在寻找天然的色调？Vivi Ring就是最好的选择！



▲直径:14mm | 著色直径:13mm | 含水量:38% | 基弧:8.6mm

售价:HK$118/1盒2片

在OLENS一定可以找到一款合适你的彩色隐形眼镜，但有一点小编特别要介绍，就是大部分的1day con都是采用OLENS独家Puscon物质来提升舒适度！保湿度更长达12小时；而且能减少污垢附著镜片，能有效地防止蛋白质和尘粒依附在镜片上，注重健康、水润舒适的你，不妨一试！



＊希慎广场开幕首3日快闪优惠＊

优惠日期：2019年7月19日-21日

1) 人气 1Day Con 10片装 $108(Secriss/Spanish/Spanish Cirlce/Natural) (原价$138)

2) 人气月Con $88(Spanish/Spanish Circle/ViviRing/Island系列)(原价$118)



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＊门市地址＊

专门店——

铜锣湾：希慎广场3楼323号铺(7月19日开幕)

旺角：西洋菜南街2J-Q号地下4号铺(兆万中心对面)

尖沙咀：加拿芬道45-47号地下A1号铺

九龙湾：德福广场2期3楼339号铺

沙田：连城广场零售层24号铺 (沙田港铁站上盖)

将军澳：POPCORN 1期1楼F33号铺

限定店——

旺角：朗豪坊3楼K304号铺

尖沙咀：海港城海运大厦3阶LCX Kiosk K9B号铺

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