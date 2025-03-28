郑恩地&徐仁国〈Couple〉音放满满彩蛋！重现《请回答1997》台词还搔下巴，还有水晶男孩怀旧感性

《请回答1997》「诗媛允宰CP」郑恩地与徐仁国，时隔13年重逢翻唱水晶男孩〈Couple〉献给粉丝，昨（27）日也终於登上音放舞台，还有主持人ZB1成韩彬的采访替CP粉谋福利！

*先前报导回顾：

‎〈郑恩地&徐仁国翻唱水晶男孩〈Couple〉发行！网喊「历代甜蜜组合」、「再拍爱情剧吧」〉

‎〈《请回答1997》徐仁国对郑恩地时隔13年又「确认」♥ 殷志源再助攻：结婚了？有孩子了？〉

郑恩地与徐仁国先接受成韩彬采访，成韩彬特别穿著复古校服迎接两人，两人也穿著带校园风的服装。成韩彬让两人当场回顾13年前〈All For You〉舞台，徐仁国不晓得想起什么和郑恩地咬耳朵说悄悄话呢！两人小小轻唱〈All For You〉，徐仁国还重现尹允宰两句经典台词「确认」、「要不要拒绝她」，郑恩地一度又害羞起来。问她喜欢哪句，她说当时的悸动是很难忘的，在家门前踌躇……



而问徐仁国喜欢1997年的成诗媛还是2025年的郑恩地，徐仁国选成诗媛，两人都同意成诗媛是最难忘的。郑恩地更应要求做成诗媛总搔尹允宰下巴的名动作，搔了搔粉丝成韩彬，「原主人尹允宰」徐仁国也淘气要求！网友看了这段采访都说超心动啊，如「疯了疯了拜托你们结婚吧」、「你们两个疯了，拜托像剧里结婚生子吧」……等等。



▼完整采访



〈Couple〉音放舞台更是满满彩蛋，不仅先播放《请回答1997》「要不要拒绝她」还有「确认」名场面，舞台布景还仿造那两个场景，校园洗手台以及成诗媛尹允宰家门口，还有剧中常出现的公车站……



镜头照到台下，粉丝们穿雨衣拿黄色气球或黄色手幅、Apink熊猫手灯，黄色气球正还原1990年代粉丝为水晶男孩的应援啊！虽然剧中成诗媛是H.O.T.粉丝，拿的是白气球，不过这里依照〈Couple〉原唱是水晶男孩而做变化，复古的模样仍重现「请回答1997感性」！郑恩地和徐仁国结尾更模仿〈Couple〉原唱舞蹈动作？



两人此音放表演影片不到24小时即破10万观看，网友留言「转来转去，还是希望双方是彼此的爱情」、「把舞台背景做成诗媛家，《M Countdown》太有Sense了」、「这样的粉丝福利组合真好」、「是水晶男孩的歌，所以气球是黄色，这细节……」、「谈恋爱也不够，结婚吧，你们就是天生的一对」、「舞台背景是怎样，舞台、歌手、歌曲、应援的粉丝都很完美，谢谢Mnet呜呜」、「合唱太棒了，希望未来还能在电视剧或电影合作」……等等。



▼快来看完整音放舞台



▼徐仁国IG后来发限时动态公开两人合照说：「好好去了一趟《M Countdown》！」郑恩地则感谢粉丝：「感谢大家一如既往的喜爱和等待成诗媛和尹允宰（手比爱心）。」



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