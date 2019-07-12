2019韩国小姐选美大赛废除比基尼走秀，新环节被网民狂喷：这是在选MISS妓生吗？

提起「韩国小姐选美大赛」，永远离不开的标签就是「复制粘贴」，谁叫各位佳丽的外形如同流水线产品一样呢？ 难怪会被广大观众和网友吐槽，好似连连看游戏令人脸盲。
韩国小姐选美大赛自1957年举办之后，60多年来雷打不动每年必办。 7月11日，第63届「2019韩国小姐选美大赛」就在庆熙大学和平殿堂举行。而每年选美大赛的重头戏一定就是比基尼环节。 谁让比基尼、高跟鞋、热辣的身材和婀娜的姿态是选美比赛的标准设置呢？但今年的选美大赛则废除了这一环节，取代之的则是韩服走秀。
对民族服装有著极高自豪感和热情的韩国人却在看完大赛之后纷纷上网吐槽，原因就是佳丽们身穿的韩服并非传统意义上的端庄、华丽、恬静、大气的模样，而是暴露的摸胸束腰款，剪裁大胆，大腿几乎全露， 难怪让民众们直呼受不了。
虽然剪裁和样式真的很现代化，但完全打破了传统服装的美感和文化传承，更是有不少网友表示「让人想起了19禁电影《奸臣》中的妓女服装，除了暴露和低级情色，毫无美感可言，这是对韩服的侮辱 」（电影：《奸臣》）
对比《奸臣》和选美服装，确实让人一言难尽啊~~（上：《奸臣》、下：韩国小姐群舞）
经过一晚上的角逐，2019韩国小姐选美大赛冠亚季军（真、善、美）分别由31号金世妍、30号李荷妮和27号申润娥获得。 （从上至下）
「图：TD、《奸臣》」
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