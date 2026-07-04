苏志燮《金特务：本色回归》开外挂！播3集狂飙18.8%登顶「年度剧王」逆天反转网吓疯

「阿爸」魅力没法挡！由苏志燮领衔主演的 SBS 全新动作金土剧《金特务：本色回归》，仅仅播出 3 集就以破竹之势席卷全韩，全国收视率一举突破 18.8% 大关、瞬间最高更直接冲破 23%，再度刷新自身纪录，强势登顶「2026年迷你剧收视冠军」！

《金特务：本色回归》上周首播时以 9.5% 的亮眼成绩起跑，第二集便暴涨 6 个百分点、一举冲破 15.7%，而昨晚的最新成绩更是直接「开外挂」大爆发。这波超狂的收视涨幅让全网大呼不可思议，立即在南韩论坛掀起热议：「天呐！这时代居然还能看到逼近 20% 的无线台剧！」、「节奏明快，看得人心里痛快舒爽」、「故事简单、动作戏漂亮，收视高完全不意外」、「苏志燮真的很会拍打戏」、「这题材不分性别年龄，大家都爱看」、「敲碗今晚直接冲破 20%！」



***以下内容涉及第 3 集关键剧情，请斟酌阅读***



兄弟义气爆棚！苏志燮泪崩痛哭引共鸣

昨日播出的剧情中，金部长（苏志燮 饰）深信失踪的女儿敏智（徐貹旼 饰）依然活在世上，战力觉醒的他二话不说立即脱逃，并与患难好友成汉洙（崔大勋 饰）、朴镇哲（尹敬浩 饰）展开一场赌上性命的生死合作。



然而，在好不容易夺回女儿的手机后，金部长看著萤幕，这才迟迟发现女儿过去独自度过的孤独与痛苦时光。这份迟来的真相让他深陷内疚感中，当场抛下钢铁硬汉的形象，在好兄弟面前崩溃泪崩：「为什么我没有早点发现？」



神反转：身边人全是卧底！「断崖式结局」网吓疯

更震撼的反转是：原来金部长的银行同事郑尚雅（孙娜恩 饰）和洗衣店老板（朴珍扜 饰），真实身份全都是奉命暗中监视他的「卧底探员」！



而随著北韩特种部队出身的间谍朴江城（金成圭 饰）及特务局探员齐聚加入战局，让整场追捕陷入前所未有的致命危机。在第 3 集尾声，朴江城直接用枪口顶住金部长的后脑，极度紧绷、一触即发的结局让观众全看傻了眼。



高潮迭起、爽度破表的《金部长》第 4 集，将於今晚 9 点 50 分火热播出，海外观众可在Netflix同步紧贴追看！

▽第四集预告震撼公开：



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