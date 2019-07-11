【完整声明】强仁宣告退出 Super Junior　14 年活动正式告终

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因数度酒驾而实质上中断 Super Junior 活动多年的强仁，在今天正式决定退出团体，一起来看看他的声明！

在今天（11 日）中午时，强仁在自己的 SNS 上发出了一篇长文，简单问候过后便表示：「真的好久没跟大家分享消息了，因为不是好消息，心情很沈重，但深思熟虑过后还是决定发布贴文。」

「从今开始，我要放下长久来携手至今的 “Super Junior” 这个名字了。」强仁表示：「一直以来我对成员们都只有满怀歉意，每天都觉得应该早点下定决心才是，但想到总是支持著不中用的我的人，还有公司同仁们的心情，总是无法轻易鼓起勇气，也觉得这不是我能独自决定的事情。」

强仁写道：「然而，成员们因为我的问题，而经历明明不应该承受的事情，看著这样的他们，我认为再也不能拖下去了。最重要的是，我对在 14 年这么长的时间里总是大力给予支持的 E.L.F. 感到最最抱歉。虽然已经太迟了，但在放下 Super Junior 这个名字、独自迈向未来的我，也会永远把歉意和谢意放在心里。」

「真的非常谢谢一直关心我直到最后的成员们和公司同仁，」强仁最后表示：「我会永远支持 Super Junior 鸿图大展的，谢谢大家。」另一方面，Label SJ 表示尊重强仁的意愿：「他与公司的专属合约并无改变，但针对未来活动也尚未决定任何事项。」



（照片来源：SM Entertainment、kanginnim、TVDaily）

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