遗憾！VICTON 崔秉灿因健康问题退出《Produce X 101》

遗憾！VICTON 崔秉灿因健康问题退出《Produce X 101》

KPOP   2019年7月11日   星期四12:14   施乃琪   42

VICTON 崔秉灿以纯真性格和酒窝魅力吸引许多粉丝，没想到已在《Produce X 101》打入前卅一强的他，不得不在此时退赛⋯⋯

Play M Entertainment 今天（11 日）发出了官方新闻稿，开门见山便表示：「本公司旗下正在参加《Produce X 101》的崔秉灿，因为健康方面的原因而必须退出节目了。」

原来崔秉灿一直以来饱受慢性阿基里斯腱炎所苦，最近症况变得更加严重，甚至造成他的心理压力。「虽然一直以来崔秉灿都一边接受治疗、一边参加比赛行程，但现在情况已经变得让他难以继续参赛了。本公司在与他进行深入的讨论后，决定让他退出节目。」

如此一来，《Produce X 101》‎今晚将在 Mnet《M! Countdown》重现的概念评价表演‎中，身为 SIXC 队员的《Produce X 101》崔秉灿就不会参加。

公司最后向支持崔秉灿的粉丝致谢，然而许多粉丝得知消息后纷纷难以置信地表示：「这是开玩笑吗？崔秉灿没机会出道了？」、「原来崔秉灿一直在忍痛⋯⋯」等等。无论如何，希望透过节目展现了才华的崔秉灿，在好好休养后未来也能遇上大好机会！


（照片与影片来源：Play M Entertainment、Mnet）

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留言/评论
  • Hsing Yin Kuo
    喔不～秉燦一直希望從프듀出道的ㄟ😭😭
    1小时前
  • 李家欣
    😭😭😭
    58分前
  • Lam Stephanie
    😭😭
    1小时前
  • 徐玲玲
    一開始公司就知道的話為何還讓他參賽，現在有機會拼出道，卻因建康問題必須退賽，利用完就丟的概念還是真為了他的健康啊…（很怒）
    1小时前
  • Sue Li
    Yammi Ma 超可惜囉
    1小时前
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