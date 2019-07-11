遗憾！VICTON 崔秉灿因健康问题退出《Produce X 101》
KPOP 2019年7月11日 星期四12:14 施乃琪
VICTON 崔秉灿以纯真性格和酒窝魅力吸引许多粉丝，没想到已在《Produce X 101》打入前卅一强的他，不得不在此时退赛⋯⋯
Play M Entertainment 今天（11 日）发出了官方新闻稿，开门见山便表示：「本公司旗下正在参加《Produce X 101》的崔秉灿，因为健康方面的原因而必须退出节目了。」
原来崔秉灿一直以来饱受慢性阿基里斯腱炎所苦，最近症况变得更加严重，甚至造成他的心理压力。「虽然一直以来崔秉灿都一边接受治疗、一边参加比赛行程，但现在情况已经变得让他难以继续参赛了。本公司在与他进行深入的讨论后，决定让他退出节目。」
如此一来，《Produce X 101》今晚将在 Mnet《M! Countdown》重现的概念评价表演中，身为 SIXC 队员的《Produce X 101》崔秉灿就不会参加。
公司最后向支持崔秉灿的粉丝致谢，然而许多粉丝得知消息后纷纷难以置信地表示：「这是开玩笑吗？崔秉灿没机会出道了？」、「原来崔秉灿一直在忍痛⋯⋯」等等。无论如何，希望透过节目展现了才华的崔秉灿，在好好休养后未来也能遇上大好机会！
（照片与影片来源：Play M Entertainment、Mnet）
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