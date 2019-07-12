ITZY 公开新专辑曲目表 朴轸永参与创作最新主打歌！
KPOP 2019年7月12日 星期五08:40 施乃琪
JYP 老么团 ITZY 即将在各界的高度期待下回归，这次她们将带来由朴轸永参与创作的主打歌 "ICY"，很好奇会是什么样的风格呢！
JYP Entertainment 今天（12 日）公开了 ITZY 最新专辑〈IT'z ICY〉的曲目表，当中除了三首新歌 “ICY”、”Cherry” 与 “IT’z Summer” 外，也收录了出道曲 “Dalla Dalla” 的混音版及已经公开过的 “Want It?”。
就像每组 JYP 前辈团体，ITZY 这次也迎来了由参与作词作曲并制作的主打歌 “ICY”；除此之外的四首歌曲则各自由许多不同音乐人携手创作，可以预见〈IT'z ICY〉将是一张风格缤纷的专辑。
ITZY 将於 29 日带来出道后的第一次回归活动，在那之前除了锁定其他预告，不妨来重温也有收录在专辑中的 “Want It?” 现场表演吧！
（照片与影片来源：JYP Entertainment、KBS）
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