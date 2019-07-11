6个月长征调查画上句号！韩员警厅长宣布Burning Sun调查结果：「未发现性暴力&吸毒事实」

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昨日下午，韩国员警厅长闵钾龙以录影形式对Burning Sun事件的调查做出报告，宣布：「没有确认到性暴力或吸毒的事实。 」

此番报告是回应青瓦台国民请愿「请调查Burning Sun VIP房间的6人」，该请愿指出VIP房间内有发生性暴力和吸毒的可能，参与请愿的人数达到21万3327名。



作为回答者，闵钾龙厅长表示：「对影片中的VIP房间客人和夜店职员进行了个别调查。 检举了在夜店洗手间里非法拍摄性行为并散播到海外网站的嫌疑人42名（拘捕3人），但没有确认到之前报导中所说的性暴力和吸毒的事实。 」



关於调查过程，闵钾龙表：「首尔员警厅以广域调查队为中心派出了152名员警投入带错哈，检举了354人，其中拘捕29人，并揭发了与贿警有关的10名现任员警。 」此外还透露了今后的预防措施计画，包括与国外调查机构合作等等。

韩国网民大部分对这一结果不满意，认为「调查能力还不如记者」、「放著吸毒强奸的人不抓，只把偷拍的人抓起来了」、「这是赌上员警和政权的命运包庇犯罪」。



（图源：青瓦台国民请愿网页，Youtube@대한민국청와대）

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