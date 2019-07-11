6個月長征調查畫上句號！韓員警廳長宣佈Burning Sun調查結果：「未發現性暴力&吸毒事實」

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昨日下午，韓國員警廳長閔鉀龍以錄影形式對Burning Sun事件的調查做出報告，宣佈：「沒有確認到性暴力或吸毒的事實。 」

此番報告是回應青瓦台國民請願「請調查Burning Sun VIP房間的6人」，該請願指出VIP房間內有發生性暴力和吸毒的可能，參與請願的人數達到21萬3327名。



作為回答者，閔鉀龍廳長表示：「對影片中的VIP房間客人和夜店職員進行了個別調查。 檢舉了在夜店洗手間裡非法拍攝性行為並散播到海外網站的嫌疑人42名（拘捕3人），但沒有確認到之前報導中所說的性暴力和吸毒的事實。 」



關於調查過程，閔鉀龍表：「首爾員警廳以廣域調查隊為中心派出了152名員警投入帶錯哈，檢舉了354人，其中拘捕29人，並揭發了與賄警有關的10名現任員警。 」此外還透露了今後的預防措施計畫，包括與國外調查機構合作等等。

韓國網民大部分對這一結果不滿意，認為「調查能力還不如記者」、「放著吸毒強姦的人不抓，只把偷拍的人抓起來了」、「這是賭上員警和政權的命運包庇犯罪」。



（圖源：青瓦台國民請願網頁，Youtube@대한민국청와대）

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