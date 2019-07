来自英国的JD Sports:韩国另一个买鞋的好地方! 6个月长征调查画上句号!韩员警厅长宣布Burning Sun调查结果:「未发现性暴力&吸毒事实」 BLACKPINK Jennie金发黑衣美翻~♥ IG连PO拍摄现场照片! 被指Sulli第二?MAMAMOO华莎「真空」现身机场被喷,引网友大战:自由还是尴尬 安宰贤看了会不会大吃醋啦?具惠善推出新小说:都是我和前男友的情史! T.O.P退伍当天一日换两身衣服:韩国网友扒出价格后惊呆了! 《PRODUCE X 101》金曜汉人气真的超旺:首个达成「5段应援」练习生!

昨日BLACKPINK成员Jennie在个人IG公开了多张金发造型的照片,又美又酷!

Jennie留言说:「This was a wig and my favourite look for KTL(这是假发,也是我最喜欢的造型)。 」照片是年初《KILL THIS LOVE》预告的拍摄现场,Jennie对著镜头摆出各种pose,金发、烟熏妆、黑衣黑裤,相当有视觉冲击力:







这个腿!太让人惊叹了:



Jennie出道以来大多以黑色或近似色的长发形象示人,不知道下次的回归会不会考虑用金发的造型示人呢?









就是这张啦~



(图源:Jennie IG,BLACKPINK FB)

