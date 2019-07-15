ITZY 回归倒数两周　队长礼志新画报耀眼曝光！

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拥有独特魅力的 ITZY 即将带著首张迷你专辑〈IT'z ICY〉回归，队长礼志再度以兼具可爱和霸气的丸子头登场！

JYP Entertainment 今天（15 日）开始释出 ITZY 新专辑〈IT'z ICY〉中的成员个人概念照，由队长礼志率先登场，华丽甜美又不失个性的装扮、三颗丸子的发型都十分吸引目光。

〈IT'z ICY〉是 ITZY 在出道后相隔五个月才带来的新专辑，其中主打歌 “ICY” 由朴轸永参与作词、作曲，加上 ITZY 一出道就令人惊艳的亮眼表现，让本次回归格外受到瞩目。ITZY 将於 29 日零点（韩国时间）抢先公开新歌 MV，并於当晚六点正式发行新专辑。



另一方面，下个月将在美国洛杉矶登场的《KCON 2019 LA》中，ITZY 也确定将於 8 月 18 日出席，很期待看见她们在大舞台上表演新歌！



（照片与影片来源：JYP Entertainment）

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