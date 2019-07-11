安宰贤看了会不会大吃醋啦？具惠善推出新小说：都是我和前男友的情史！

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具惠善＆安宰贤这一对在一起后就没有停止过撒狗粮，而且还有愈发严重的趋势，这小夫妻在真人综艺《新婚日记》更是属於核弹级虐狗节目。

多才多艺的具惠善最近几年虽然少有影视作品，但是身份却很多变，不仅自己当导演拍戏，还举办了画展，这次又一次公开亮相的她则成了作家，推出了新小说《眼泪是爱心状》。

新小说到底写了怎样的故事呢？ 具惠善透露故事全部源自自己之前的恋爱经历：「前男友并不多，我还写了在前男友家门口的台阶上睡著了的故事，以及说要结婚的故事，都不是安宰贤，而是遇到他之前的恋爱经历。」



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看到自己老婆和其他男人的恋爱故事，不知道安宰贤会不会大吃醋？ 具惠善称：「写小说之前有个大纲，我老公看了之后说很有趣。 我和他会分享之前的情史，会读给他听这一段是谁谁谁，发生了什么事情。 老公说很独特，小说的女主人公其实有些厉害，他说小说看起来像一部独立影片。」



哪怕是为了宣传自己的小说，具惠善也不忘小秀恩爱，不断提及老公安宰贤，说道：「我老公让我说话要委婉些，可是我不擅长说谎啊。 我最感谢他的就是在我婚后还写这种恋爱小说的时候，他很心大完全不在意，真的很谢谢他，一般男生的话应该会恨死吧。」



「图：TD、《新婚日记》」

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