安宰賢看了會不會大吃醋啦？具惠善推出新小說：都是我和前男友的情史！

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具惠善＆安宰賢這一對在一起後就沒有停止過撒狗糧，而且還有愈發嚴重的趨勢，這小夫妻在真人綜藝《新婚日記》更是屬於核彈級虐狗節目。

多才多藝的具惠善最近幾年雖然少有影視作品，但是身份卻很多變，不僅自己當導演拍戲，還舉辦了畫展，這次又一次公開亮相的她則成了作家，推出了新小說《眼淚是愛心狀》。

新小說到底寫了怎樣的故事呢？ 具惠善透露故事全部源自自己之前的戀愛經歷：「前男友並不多，我還寫了在前男友家門口的臺階上睡著了的故事，以及說要結婚的故事，都不是安宰賢，而是遇到他之前的戀愛經歷。」



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看到自己老婆和其他男人的戀愛故事，不知道安宰賢會不會大吃醋？ 具惠善稱：「寫小說之前有個大綱，我老公看了之後說很有趣。 我和他會分享之前的情史，會讀給他聽這一段是誰誰誰，發生了什麼事情。 老公說很獨特，小說的女主人公其實有些厲害，他說小說看起來像一部獨立影片。」



哪怕是為了宣傳自己的小說，具惠善也不忘小秀恩愛，不斷提及老公安宰賢，說道：「我老公讓我說話要委婉些，可是我不擅長說謊啊。 我最感謝他的就是在我婚後還寫這種戀愛小說的時候，他很心大完全不在意，真的很謝謝他，一般男生的話應該會恨死吧。」



「圖：TD、《新婚日記》」

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