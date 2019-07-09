《Produce X 101》公开「两倍速」概念舞台，练习生慌张反应超逗趣～！

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这样五组看下来，《U GOT IT》真的蛮稳的，好几组的速度都快到在舞台上垮掉，反应太有趣了～XDDD。(这根本是搞笑影片吧)

Mnet热门选秀节目《Produce X 101》公开了最新概念评价舞台的「两倍速」舞蹈版本，有些舞曲速度已经很快了，变成两倍的速度之后，让许多练习生在舞台上崩溃，表情完全无法管理，让许多粉丝看了笑翻～。

（小编是按照搞笑程度排影片的，越后面越好笑～XD）

▼崩溃指数0颗星的《U GOT IT》，还以为只是影片被提高速度，全员表现超稳，只有最后的喘气的模样才看得出来啊～！（性感胜宇看似累坏了XD，金宇硕根本是机器人，表情管理No.1）



▼崩溃指数★颗星的《Pretty Girl》，加快之后大家都努力笑开怀，保持漂亮可爱能量满满的模样，只有李津宇快要不行了，但还是一样可爱啦～！



▼崩溃指数★★★★颗星的《Super Special Girl》，这一组开始不久后是开始全体崩坏，但中间无不时还努力耍帅，手速脚速都相当惊人啊！



▼崩溃指数★★★★★颗星的《Monday to Sunday》，这组体力不好的孩子蛮多的，尤其C位Tony累得太明显，舞台上大家碰撞的机率非常高，整体大约只有开场耍帅到XD：



▼崩溃指数★★★★★★★颗星的《MOVE》，一点耍帅的空间都没有，自然的身体搞笑，达成了ZICO希望他们在舞台上玩开的愿望，这组真的让小编从头笑到尾～XDDD。



＊原速度表演的舞台可以按此观看

看完…心情真的会变很好耶～！

（图自：Mnet K-POP）

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