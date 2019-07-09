《Produce X 101》公開「兩倍速」概念舞台，練習生慌張反應超逗趣～！

這樣五組看下來，《U GOT IT》真的蠻穩的，好幾組的速度都快到在舞台上垮掉，反應太有趣了～XDDD。(這根本是搞笑影片吧)
Mnet熱門選秀節目《Produce X 101》公開了最新概念評價舞台的「兩倍速」舞蹈版本，有些舞曲速度已經很快了，變成兩倍的速度之後，讓許多練習生在舞台上崩潰，表情完全無法管理，讓許多粉絲看了笑翻～。
（小編是按照搞笑程度排影片的，越後面越好笑～XD）
▼崩潰指數0顆星的《U GOT IT》，還以為只是影片被提高速度，全員表現超穩，只有最後的喘氣的模樣才看得出來啊～！（性感勝宇看似累壞了XD，金宇碩根本是機器人，表情管理No.1）
▼崩潰指數★顆星的《Pretty Girl》，加快之後大家都努力笑開懷，保持漂亮可愛能量滿滿的模樣，只有李津宇快要不行了，但還是一樣可愛啦～！
▼崩潰指數★★★★顆星的《Super Special Girl》，這一組開始不久後是開始全體崩壞，但中間無不時還努力耍帥，手速腳速都相當驚人啊！
▼崩潰指數★★★★★顆星的《Monday to Sunday》，這組體力不好的孩子蠻多的，尤其C位Tony累得太明顯，舞台上大家碰撞的機率非常高，整體大約只有開場耍帥到XD：
▼崩潰指數★★★★★★★顆星的《MOVE》，一點耍帥的空間都沒有，自然的身體搞笑，達成了ZICO希望他們在舞台上玩開的願望，這組真的讓小編從頭笑到尾～XDDD。
＊原速度表演的舞台可以按此觀看
看完…心情真的會變很好耶～！
（圖自：Mnet K-POP）
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