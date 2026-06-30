苏志燮「女儿」爆红！新人演员徐貹旼「零作品」空降《金特务》，316万旧片被挖出网惊呆：星味藏不住！

《金特务：本色回归》收视率狂飙15.7％，不只苏志燮再度封神，剧中饰演他宝贝女儿的新人演员徐貹旼也跟著一炮而红。这位连一部戏都没拍过就直接空降黄金档的幸运女孩，出道前就是小网红，旧影片被韩网挖出来后，短短几天冲破316万观看次数，网友狂赞：「这星味藏不住啊！」

26日首播的SBS《金特务》中，徐貹旼饰演苏志燮的独生女金敏智，正式完成她的戏剧出道作，第一部作品就直接对戏顶级男神，运气堪称中乐透。不过人家可不只是靠运气，从登场开始她就自然展现青春期高中生的傲娇、委屈、尴尬各种情绪，面对爸爸金部长那种既依赖又想推开的矛盾情感拿捏得恰到好处，韩媒直接给出「不像新人的稳定演技」超高评价。特别是她在学校被霸凌时强撑著不崩溃的倔强表情，以及在暗恋对象面前又害羞又紧张的少女心爆发场面，完美重现女高中生该有的样子，让观众一秒入戏。



随著《金特务》收视飙涨，徐貹旼的过去也被韩网神人挖了出来。原来她早在2023年8月就曾登上知名美妆博主HAEMIN SUNSAENG的频道，当时一支化妆前后对比的影片直接突破200万观看，清纯气质圈了一票粉丝。2024年5月她再度登上同一个频道，更直接爆料有几家大家都知道的大型经纪公司来找过她，还透露当时已经签约正在练习演技，原来人家早就被业界锁定。而她个人开设的频道中，一支名为「拿下眼镜跟镜头变熟吧」的短短44秒影片，截至29日已经累积超过316万观看次数，网友看完纷纷留言：「影片点进去真的被可爱到」、「演技很稳耶」、「这张脸就是明星相啊！」



徐貹旼参与的SBS《金特务》，讲述世界上最平凡的爸爸为了找回唯一的女儿，变成世界上最危险的男人展开复仇的故事，堪称爸爸宇宙动作复仇剧。这部戏才播2集，全国收视率已飙到15.7％、瞬间最高18.1％，直接改写今年SBS所有戏剧的收视纪录。随著剧情即将进入高潮，徐貹旼饰演的女儿命运会如何发展？全韩观众已经紧张到不敢转台！



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