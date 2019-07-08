音源三强联手 Heize、Suga、Giriboy 合作新歌攻占音源榜！
KPOP 2019年7月8日 星期一11:50 施乃琪
Heize 选在周末傍晚发行了新歌 “We Don’t Talk Together”，三位优秀音乐人的难得合作果然迅速登上音源榜宝座！
昨天（7 日）傍晚发行 “We Don’t Talk Together” 后，Heize 立刻拿下 MelOn、Genie、Bugs、Soribada 和 Olleh Music 五座音源网站的即时榜第一名；到了今天上午，她更一举征服 Mnet 和 NAVER Music，成功通杀七大音源榜。
“We Don’t Talk Together” 融合了 Heize、Suga 与 Giriboy 三人的创作心血，其中 Suga 还担任了歌曲制作人，而 Giriboy 则在跨刀献声负责饶舌。
特别的是，Heize 以特有的感性嗓音诠释歌词中的无奈恋情，不落俗套的编排也让 “We Don’t Talk Together” 跳脱了常见的离别歌曲路线。最后就来再听一次这首歌！
（照片与影片来源：Stone Music Entertainment、Big Hit Entertainment、giriboy91）
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