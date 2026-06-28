李宙明终於等到「人生角色」！《新进社员姜会长》华丽起飞，自带「小女儿宇宙」魅力全开

对演员来说，总有那么一个时机，会遇到一个像是为自己量身订制、完全合身的高级订制服般的角色。穿上它的瞬间，自身魅力会被放到最大，让观众一秒沦陷——这就是所谓的「人生角色」。而凭藉《二十五，二十一》打开知名度的李宙明，在持续接演作品、默默蓄力之后，终於透过JTBC周末剧《新进社员姜会长》穿上这套完美战袍，华丽起飞。

有趣的是，李宙明这次的表现，恰好和她前一档作品《我的青春》中默契搭档宋仲基有著巧妙连结。引发追剧热潮的宋仲基代表作《财阀家的小儿子》，和《新进社员姜会长》不仅同属一家电视台，原著作家还是同一位。两部剧都以财阀家族的痛快复仇为核心，加上激烈的继承权大战世界观，以及翻转再翻转的快节奏剧情铺陈，血脉相当相近。如果说宋仲基当年靠《财阀家的小儿子》带给观众畅快淋漓的爽感，那现在就是李宙明接过接力棒，化身为翻转棋局的「财阀家小女儿」，火力全开。



其实李宙明在《二十五，二十一》里饰演全校第一的「池升琬」后，陆续演了《特务家族》、《沙之花也有春天》、《我的青春》等多部作品，脚踏实地地累积履历。虽然每部戏都展现出稳定的演技，但老实说，一直缺一个能深植人心的代表性角色，话题热度上也稍嫌可惜。不过，这次碰上《新进社员姜会长》里的「姜芳洁」，真的是如鱼得水。姜芳洁是崔盛集团会长隐藏多年的小女儿，隐藏真实身分进入公司，根本是「能力值点满」的实习生。李宙明本身那种干练又清爽的气质，搭配上她古灵精怪、不知道下一秒要飞去哪的活泼能量，完美贴合了姜芳洁这个来回切换於财阀家小女儿和热血K-职场人之间的角色。



当然，这部戏扛主线的一号主角，是得一人分饰两角、在七十多岁会长和二十多岁青年之间来回切换的李俊英。但若把剧情重心摆在财阀家继承之战上，李宙明同样也是掌握故事走向、操弄棋局的关键人物。尤其是近期播出的内容里，她的存在感完全不输李俊英的精彩表现。

最让人眼睛一亮的，是李宙明出色的节奏掌控和宽广的演技光谱。她可以一秒变身为精通多国语言、主导全球商务的专业人士，气场全开；但下一秒钟又能使出调皮搞笑的无厘头演技，瞬间转换气氛，让人忍不住笑出来。她和李俊英的搭档火花也充分展现了她的魅力——看著被父亲姜勇浩会长灵魂附体的黄俊贤，她既感到微妙的对劲和怀疑，却又在他不经意地照顾自己时，藏不住那份心动的微妙反应和可爱表情，让人看了忍不住分泌多巴胺。两人打打闹闹之余，关键时刻又能完美配合，这种一来一往的乒乓球效应，同时满足了观众对浪漫爱情和动作爽剧的双重期待。



就像那个超反转结局——她不再是躲藏的孩子，而是手握尤利维亚锂矿开采权、堂堂正正出现在定期理事会上——李宙明也以《新进社员姜会长》为起点，再次向世界证明了自己的真正价值。



能同时驾驭伤痛与温暖、知性与搞笑，把这些面向轻松揉捏在一起的李宙明，正用她时髦又痛快的演绎方式，一步步完成专属於自己的「小女儿宇宙」。演技、魅力、话题度三管齐下，全数拿下的李宙明，接下来的表现真的让人更加期待了。

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