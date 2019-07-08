神话Eric被《在当地吃得开吗?美国篇》节目组赋予的那些「绰号」！
综艺 2019年7月8日 星期一08:30 ZJM
Eric大大就是那么优秀~！
《在当地吃得开吗？》第三季美国篇已於上周完结了，总结一下李连福主厨的得力助手神话Eric在这段期间被节目组赋予的新绰号。
1.洋葱ric（양파릭）
怎么剥洋葱都不流泪的Eric，因为剥得快而被李连福认可的洋葱Eric。
2.饺子ric（만두릭）
第一次包饺子、第一次煎饺子都完美到令职员们羡慕的饺子实力者。
3.Dog ric（도그릭）
因为大量的热狗订单，Eric全神贯注地炸热狗超过半个小时... 在事后采访，Eric说：「我就是一直在做，只有一直在做的记忆，因为那时是和热狗浑然一体的状态。 」这一番话又好笑又心酸XD
4.Hall ric（홀릭）
一般都是在厨房烹饪的Eric，当他从餐车下来，就成为新的大堂支配者。 在最后一天营业，虽然是大堂忙内，但凭藉出色的英语能力，服务毫无障碍。
你最喜欢哪个绰号呢？
图：tvN、TOP Media
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