《鬼怪10周年旅行》首集预告藏惊喜！李栋旭突向刘寅娜道歉？孔刘＆金高银重现经典名场面！

经典回忆即将重现！tvN 20周年特别企划《因为有你才灿烂神－鬼怪10周年旅行》将於7月4日首播，孔刘、李栋旭、金高银与刘寅娜睽违多年再度合体，前往江陵展开两天一夜的回忆之旅，让剧迷期待不已。



公开的首集预告中，四人从江陵注文津海边展开旅程。这里正是剧中池恩倬（金高银 饰）首次召唤鬼怪金信（孔刘 饰）的经典场景，孔刘与金高银、李栋旭与刘寅娜也拿起红色围巾与荞麦花道具，重现当年令人难忘的名场面，瞬间唤起剧迷对《鬼怪》的珍贵回忆。



剧中的经典场景「鬼怪屋」同样成为节目亮点之一。屋内摆放许多剧中象徵性道具，预告也将带领演员与观众一同踏上充满回忆的特别旅程。

不过，四人的旅行似乎并没有想像中平静！忙内金高银突如其来的行动，让孔刘、李栋旭、刘寅娜都忍不住手忙脚乱，李栋旭更喊出：「一定要一起走才行啊！」；而当他们前往海边寻找过往回忆时，也遇上意料之外的强烈海浪，预告一场充满欢笑与意外的「混乱旅行」。



此外，预告中还公开李栋旭向刘寅娜道歉的画面，他说出「我有对你说过 XXX 吗？」的一句话，也留下悬念，引发粉丝好奇两人之间究竟发生了什么。



想再次见证孔刘、李栋旭、金高银与刘寅娜的暖心重聚，香港观众可透过 Viu 收看《鬼怪10周年旅行》。

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