李栋旭×金慧峻强势回归！《杀人者的购物中心2》画报公开，死而复生叔叔×蜕变侄女迎战全新危机！

真的等～了～好～久！《杀人者的购物中心2》终於要回来啦！大家准备好迎接郑进湾与郑智安的再度合体了吗？

Disney+ 原创影集《杀人者的购物中心2》公开最新画报，李栋旭与金慧峻再度同框，两人散发出的强大气场与默契，让剧迷对第二季期待值再度升温。

透过《ELLE》韩国版7月号公开的画报中，两人展现更加成熟的氛围，诠释历经残酷考验后，侄女郑智安（金慧峻 饰）与死而复生的叔叔郑进湾（李栋旭 饰）之间更加深厚的羁绊。两人仅是并肩而立，就散发出强烈化学反应，也让人更加期待第二季的搭档合作。



画报拍摄后，两位主演也分享了对第二季的期待。李栋旭表示，希望能带来一部高品质的续作，也透露：「与其说重新认识郑进湾，不如说是越来越接近这个角色。」他认为，郑进湾不同於一般动作片或谍报剧中的主角，而是一位善於利用周遭环境作战、更贴近现实的人物。



饰演郑智安的金慧峻则表示，希望能诠释角色在柔弱外表下逐渐展现出的坚强，以及从叔叔郑进湾身上继承而来的本能。她也透露，第二季中智安将正式接下购物中心，与郑进湾联手迎战全新敌人。此外，第二季不仅动作场面全面升级，也将有更多新角色登场，带来更丰富的故事发展。



而《杀人者的购物中心2》将在7月公开，第二季延续第一季剧情，讲述完成艰难「交接任务」后，正式成为神秘杀手购物中心「Murthe Help」新任代表的郑智安（金慧峻 饰），与死而复生的郑进湾（李栋旭 饰）携手展开反击，共同对抗全球势力「巴比伦」的故事。



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