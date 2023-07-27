【K社韩国小百科】首尔地铁推行新技术，8月1日起部分路线无需再刷卡！

本月20日，首尔市与交通卡公司T-Money宣布将开通「tagless」服务，乘客只需通过闸门即可自动结账、无需刷卡，为全球首次的商业化尝试。

这一新举措将从8月1日开始在首尔轻电铁牛耳新设线的12个车站率先推行。 tagless系统由蓝牙技术支持运行，乘客只需在手机安装T-Money app并打开蓝牙，经过收费闸门时会由接收器会自动识别信号并进行结算。 原理与韩国高速路的电子支付系统Hi-Pass相似。

T-Money人士表示：「即便使用轮椅或双手提满行李也可以结账，十分方便。 如果要换乘去尚未开通这一服务的地铁线路，只需像往常一样用手机刷卡通过闸门即可。」



其实全球范围内已经有很多类似的尝试，包括新加坡和瑞士等，但因为地铁站人员流动快速且复杂，上车的人、下车的人、只是路过的人都会被识别到，所以经常出现错误。 首尔市和T-Money也是从去年开始在牛耳新设线的4个车站各设置一个新型收费闸门、进行了为期1年的测试，最终宣布可以成功投入商用。

目前首尔和首都圈每天有两千万人使用交通卡，但使用tagless系统的只有京畿道运营的广域巴士（*连接大都市及周边卫星都市的长途巴士）。 首尔市计划以此为起点，在巴士、便利店、计程车、咖啡厅等多个场景陆续构建tagless系统。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻