【K社韩国小百科】外国人再也不怕看不懂首尔地铁图了！时隔40年终於换了新图，查车站、换乘点更快速

40年不变的首尔地铁图将焕然一新，更加简洁明了。

日前，首尔市公开了地铁路线图的最终版设计图。 今年9月举行的「地铁路线图设计听证会」上，结合了市民和专家的各种意见最终推出了新版首尔市地铁图。参与听证会的专家们表示：「以汉江为中心的2号线环形线路在视觉一目了然」，同时建议「当前应用的路线图相比地图方式更具整体可视性，更易於车站的查找」。

现有的首尔地铁路线图保持了上世纪80年代的形式，新线路开通时候只在原有的图纸上增加了线路而已，以至於不同形式的线路相互混合，新沿线难以融合。 现有路线图的问题包括难以确定位置、难以区分普通车站和换乘车站、对机场、江河和海洋等地理位置的认识不足，以及缺乏网站编号等。



此次公布的改进后的路线图采用了以下设计：施行8线形式以便於轻松识别多条线路和换乘网站、采用交通信号灯方式标记换乘网站以改善视觉可读性、提高地理资讯标记以增强位置把握、使用易於区分线路之间的颜色和图案等。 通过这些改进，查找车站所需时间最多减少了约55%，查找换乘站所需时间最多减少了约69%。特别是现有的路线图对於一些先天性色觉障碍人士来说，很难区分不同线路的颜色。 因此，通过调整各线路颜色的亮度和饱和度等，采用了易於他们区分路线的设计。



40년만에 바뀌는 서울지하철 노선도

저 초록색 동그라미는 2호선이라고 함

사람들 대부분은 정리 잘 되었다고 호평임 pic.twitter.com/JWQ2kmmlFd — 무슨 일이 일어나고 있나요? (@museun_happen) September 13, 2023

首尔市将在2024年1月之前制定「首尔地铁路线图设计指南」，以便在公共和私人设施中使用，并通过首尔市官方网站进行公开。另外，新开发的「首尔地铁路线图」将於明年1月底在汝矣岛站的安全门上安装透明OLED开展试点运营。 透明OLED将同时拥有单一路线图和多语言标识等。

首尔市设计政策官崔仁圭表示：「新发布的路线图是一种易於阅读的设计，考虑了视觉障碍者和外国人，将更方便地使用地铁，符合全球标准的设计将有助於首尔成为全球五大城市之一的增长和旅游相结合。 」

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