【K社韩文小百科】首尔地铁换音乐了！陪伴14年熟悉旋律说掰掰，2023年1月起由国乐《丰年》接班

从1月16日开始，首尔地铁1至8号线陆续换上新的换乘音乐《丰年》，此前从2009年开始使用、陪伴大家14年的《哎嗨真好》自此成为历史。

《丰年(풍년)》是有「国乐界肖邦」之称的作曲家朴庆勋（音）的作品，2020年作为生活国乐企划的一环发售，去年10月首尔交通公社进行全国民意调查时从5首候选音乐中脱颖而出。 这首歌以京畿道民谣《丰年歌》为基础，保留主旋律并简化成现代式的四拍结构，十分轻快悦耳。



之前使用的换乘音乐是《哎嗨真好（얼씨구야）》。 2005年韩国国立国乐院为普及国乐而提出「生活中的国乐」企划，至2007年为止向众多作曲家募集了100首乐曲，分别作为手机铃声、通话连接音、修养音乐等发放给各机构使用。



2009年，运营1至4号线的首尔Metro为迎接韩国访问年决定将换乘音乐换成国乐，在听取众多专家和市民的意见后，选定了青年作曲家金白灿（音）创作、一开始作为手机铃声使用的《哎嗨真好》。 2012年后，首尔地铁5至8号地铁等线路也跟进使用这一乐曲。

对於更换原因，首尔交通公社人士表示：「希望给因为疫情而疲惫的乘客们带去心里安定感，也藉此反应时刻变化的新趋势。」



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