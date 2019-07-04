韩剧《德鲁纳酒店》简直是IU「张满月社长」的华丽服装秀！到底换了几套？
韩剧 2019年7月4日 星期四12:00 MiJimin
【多图】每个造型都有种神秘的华丽感，好期待7月13日（六）的首播啊～！
歌手兼演员身份的IU（李知恩），即将以tvN新剧《德鲁纳酒店》回归，在剧中饰演外貌如月亮般高傲美丽的德鲁纳酒店社长「张满月」，与吕珍九首度合作，两位努力派的天才合作，令粉丝们相当期待。
这出剧讲述在繁华的韩国首尔市中心，拥有陈旧外观的「德鲁纳酒店」，只向无法离开的灵魂们展示其华丽的真面目的点点滴滴，酒店里将充满著人鬼神的设定，引发著观众们的好奇心。
而性格古怪、难以预测的满月社长，在目前为止公开的人物剧照中，已经换了好几套服饰，还有最具招牌的表情有「高傲」与「冷笑」这两种，仔细研究她穿过的衣服，其实是走复古风格的路线，奢侈的配件也相当多元，充分展现出人物角色的高雅气质。
还记得上一部作品《我的大叔》中，IU要诠释的角色其实是相当压抑，这一次她提到希望能遇到明亮又轻快节奏的作品，刚好就遇上了《德鲁纳酒店》，将愉快和神秘元素融合得相当好，工作时也感觉相当地有趣。
这张从高处俯视的表情，小编好喜欢～～～！
▼互相叙述对方角色的双预告：
大家是不是也很期待这次IU饰演的「张满月社长」呢～！？
（图自：tvN DRAMA）
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