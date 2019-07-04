韓劇《德魯納酒店》簡直是IU「張滿月社長」的華麗服裝秀！到底換了幾套？
韓劇 2019年7月4日 星期四12:00 MiJimin
【多圖】每個造型都有種神秘的華麗感，好期待7月13日（六）的首播啊～！
歌手兼演員身份的IU（李知恩），即將以tvN新劇《德魯納酒店》回歸，在劇中飾演外貌如月亮般高傲美麗的德魯納酒店社長「張滿月」，與呂珍九首度合作，兩位努力派的天才合作，令粉絲們相當期待。
這齣劇講述在繁華的韓國首爾市中心，擁有陳舊外觀的「德魯納酒店」，只向無法離開的靈魂們展示其華麗的真面目的點點滴滴，酒店裡將充滿著人鬼神的設定，引發著觀眾們的好奇心。
而性格古怪、難以預測的滿月社長，在目前為止公開的人物劇照中，已經換了好幾套服飾，還有最具招牌的表情有「高傲」與「冷笑」這兩種，仔細研究她穿過的衣服，其實是走復古風格的路線，奢侈的配件也相當多元，充分展現出人物角色的高雅氣質。
還記得上一部作品《我的大叔》中，IU要詮釋的角色其實是相當壓抑，這一次她提到希望能遇到明亮又輕快節奏的作品，剛好就遇上了《德魯納酒店》，將愉快和神祕元素融合得相當好，工作時也感覺相當地有趣。
這張從高處俯視的表情，小編好喜歡～～～！
▼互相敘述對方角色的雙預告：
大家是不是也很期待這次IU飾演的「張滿月社長」呢～！？
（圖自：tvN DRAMA）
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