银赫成为神童的「一日经纪人」？网传SUJU成员们正在拍摄《SJ returns 3》！

快来看！谁不想拥有又会唱、又会跳、又长得帅的经纪人呢？ #李赫宰气喘吁吁 #递水瓶的样子可爱到令人哭泣
昨日（2日），SNTOWN官方YouTube公开自制节目《月球KTV》，惊现「一日经纪人」李赫宰（SJ成员银赫）。
神童在节目正式开始前，表示自己有点口渴，要经纪人拿水过来，而这位经纪人正是SUJU成员银赫。他穿著黑色正装登场，还帮自己的艺人打开水瓶。银赫坐下后向大家问好，但他显得「上气不接下气」。原来在登场前，他正在处理其他事情，所以是「跑过来」的。
银赫进行自我介绍，并称自己是「李赫宰经纪人」。神童问：「今天作为我的经纪人，做了哪些尝试呢？」他回答：「那什么，十分轻松，也很配合。虽然我今天有点失误…」神童接著问：「看过我们《月球KTV》吗？」经纪人先是迟疑了一下，之后表示：「那当然」、「常常看呢」神童马上拆穿他：「常常看？我们才第2集耶～」（小编马上爆笑XD）
准备要送走经纪人了，神童问：「有想过（把《月球KTV》）推荐给艺人吗？」经纪人说：「哦…我想Super Junior银赫是不是不错？隐藏的主唱。」经纪人还带了「漱口水」，怕自己管理的艺人「有口气」，两人的互动超有趣。
至於这个「一日经纪人」是什么…据各方网友透露，其实SUJU正在拍摄团体综艺《SJ returns 3》！消息来源出自队长利特的生日会，队长说知道粉丝们喜欢只有SUJU成员出演的《SJ returns》，所以目前正在拍摄，专辑也会在「不太热」的时候发表。昨日（2日）也能在SNS上看到部份成员们聚在一起的合照，一举一动令人好奇。
不只如此，网路上也陆续出现「目击谈」，应该就是「一日经纪人」的环节。银赫当神童的经纪人、神童当利特的经纪人。
（图片、影片来源：SMTOWN、艺人SNS、Twitter＠yuura_02、VanAnhHyuk44）
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