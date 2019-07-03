《医生耀汉》怎么变《被告人》？池晟又再度换上犯人服了？
韩剧 2019年7月3日 星期三11:55 Erin
由演员池晟所主演的最新电视剧《医生耀汉》一登场就预告反转剧情。
池晟SBS的新金土电视剧《医生耀汉》中，饰演一位麻醉痛症医学科的医师车耀汉，剧中车耀汉医师仅需要推开诊间的门10秒钟，走到他的座位时就可掌握全局，所以他又有一个绰号叫做「10秒医师」，说明了他的实力过人。这也是池晟在电视剧《New Heart》之后再度扮演医师。
7月3日《医生耀汉》所公开的最新剧照中，大家看到的却不是穿著医师白袍的池晟，而是穿著蓝色的犯人服装，身处於教导所的池晟。剧中的车耀汉收监编号6238，引人关注。池晟的眼神望著某处，又似乎低著头在向身边的人说明著什么细节，不管是在医院的「10秒医师」还是教导所的6238都一样是厉害的角色。
今年4月就在首尔西大门区进行拍摄的池晟，在现场从眼神到肢体动作都已十分投入车耀汉这个角色，拍摄时就呈现出压倒性的气势，让人期待他这次的表现。制作团队表示，车耀汉这角色除了池晟以外，几乎难以想像能由其他演员来担纲演出，池晟兼具深厚演技实力及拍摄热忱，让这个角色更加出色。
《医生耀汉》这部医学电视剧，描述总是能找出痛症背后的复杂谜样原因，一群痛症医学科医师们的故事，即将接档《绿豆花》於7月19日晚间10点首播。
照片：《医生耀汉》剧照
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