阵容终於确定啦！「侄子傻瓜」庭沼珉作为最后一名成员加入《小森林》，与李瑞镇、李升基、朴娜莱合作！ 《姜食堂2》新一波周边又来啦！围裙、玻璃杯、盘子都推出了，现在是...看综艺还要买周边呢XD MNET将推出女团回归竞赛节目《Queendom》！张成奎、李多熙有望担任MC 《WWW》花絮影片：林秀晶即使和李栋旭对戏，也在想著张基龙❤ 曹政奭、少女时代润娥将出演《RM》！一起为主演新片《极限逃生》宣传 神话李玟雨被举报猥亵强吻，公司澄清「是误会」！前几天还在节目中公开征婚 Fantagio艺人徐康俊、车银优、邕圣佑、孔明7月同时出击！悬疑、校园青春、浪漫史剧等各种题材都有！ 《18岁的瞬间》公开邕圣佑、金香起、申承浩、姜其永个人海报！本月（7月）22日首播 新剧《德鲁纳酒店》超可爱人物海报：IU、吕珍九、P.O等主要角色一次看！ 韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况-检法2持坐首席，有线60天刷红盘 姜丹尼尔本月9日就任釜山市宣传大使，为釜山棒球队开球 《医生耀汉》怎么变《被告人》？池晟又再度换上犯人服了？ 不只有曹政奭出演讨论中的《机智的医生生活》！《请回答》系列申PD同时在准备以「羽毛球」为题材的新作 银赫成为神童的「一日经纪人」？网传SUJU成员们正在拍摄《SJ returns 3》！ 女团MAMAMOO为《WWW》献声的OST其实在第一集就出现过了！ 听见河成云的蔚蓝感性 最新主打歌〈Blue〉MV 预告曝光！ 倒数一周⋯⋯EXO 伯贤出道发表会下周登场！ 和BTS防弹少年团一起看场青春电影！新日单〈Light〉MV 感性出炉 【多图】Red Velvet Irene美照的共同点是？网民：看完之后只记住了那张脸♥ SOMI全昭弥的造型师真的要扣鸡腿了！粉丝超失望：太不用心的感觉～ Pentagon 高速回归 预定月中发行新作品！ 传JYP娱乐将终止「演员部门」…专注於发展偶像！尹博、辛睿恩、金东希、朴莳恩等恐离开公司 H.O.T 演唱会门票火速售罄 商标权问题可能成绊脚石？ (G)I-DLE 转型成功 〈Uh-Oh〉回归后首冠入袋！ 现实版《请输入检索词WWW》：「双宋离婚」朴宝剑是如何被拱上热搜榜的？ JBJ95将於8月初回归！ 或与权玄彬舞台相遇？

留言/评论