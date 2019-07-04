薛仁雅戏约不断 有望主演 KBS 最新周末剧！
韩剧 2019年7月4日 星期四09:53 施乃琪
最近接连在《Running Man》引发话题的薛仁雅人气急升，超有趣的她也有望回归小萤幕啦！
多位电视台相关人士在昨天（3 日）透露，薛仁雅已接到 KBS 2TV 全新周末电视剧《爱情 Beautiful，人生 Wonderful》（暂译，사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀）的邀约，有望担纲女主角。
作为喜剧的《爱情 Beautiful，人生 Wonderful》预定於今年 9 月开播，剧情融合通俗与爱情元素，描写在寿命延长的时代，人们重新找回一度因错误选择而扭曲的人生。有别於题材通常较为老派的其他周末剧，这出作品将开展与过去截然不同的故事。
薛仁雅获邀演出的主角是经历过竞争激烈的青春期，目前以打工赚取生活费同时已准备公务员考试八年的「金清雅」（音译，김청아）。个性充满义气的她经常为他人打抱不平，却意外与毫不关心他人的不婚主义者「具俊辉」（音译，구준휘）相遇，於是展开一连串的有趣故事。
另一方面，2015 年才出道的薛仁雅至今已参演过《大力女子都奉顺》、《学校 2017》、《特别劳动监督官赵掌风》⋯⋯等多出备受讨论的电视剧。
（照片来源：Oui Entertainment、TVDaily）
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