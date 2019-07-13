EXO伯贤谈及BTS：为防弹少年团鼓掌是理所当然的；EXO会团结走下去！

EXO和防弹少年团，在K-POP圈一直被拿来比较。
EXO不可否认地很厉害，韩娱三大巨头之一的SM娱乐旗下专力打造的传统K-POP男团，从颜值、歌舞到综艺，再到个人能力，成员们都是历经多年练习生生活，从一众练习生中精选出来的。而出道后的他们确实也不负众望，一出道就站上了巅峰。
防弹少年团，则是小公司BIG HIT打造的传奇。短短几年就从名不见经传的小团成长为震撼全世界的全球豆，不仅让公司成功上市，成员们本人也站上了联合国大会的演讲台，成为了全世界广大青少年乃至成人们的正能量偶像。 7名成员无论是唱歌跳舞等业务能力，还是私下的人品等，都令人折服。
这样优秀的两只男团自然会被拿来比较。而最近伯贤就透露了自己对於防弹少年团的想法。 7月10日，伯贤推出了自己的SOLO专辑，目前正在积极宣传中。作为爱豆，他的亮相自然引发了广大关注，记者会上就被问如何看到后辈男团防弹少年团的成长之势。伯贤表示：「我和成员们都认为就像这样互相期盼著幸福生活也很不错，如果成员之前没有友情的话我们也不可能走到现在，即使我们什么都不说，但却都知道对方在想什么。」
伯贤接著称：「也真心希望今后EXO的未来能像现在这样牢固，不管暂时少了谁，其他人都能够填补，维持著这种坚固一直走下去。也希望大家今后还能一直关注EXO的未来，好奇我们的未来。」
而对於防弹少年团，伯贤表示：「我真的认为他们很伟大，是一群非常认真努力的朋友，他们也有非常值得我们学习的地方，作为歌手有互相学习的地方，对於他们出色的部分，为他们鼓掌是理所当然的事情。」丝毫不吝啬对后辈的称赞。
「图：SM、BIG HIT」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究