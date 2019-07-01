确定了！女子篇《一日三餐》15 日投入录影
综艺 2019年7月1日 星期一11:30 施乃琪
热门综艺《一日三餐》即将推出女子篇，固定班底也确定是廉晶雅、尹世雅和朴素丹了！
电视台相关人士於 1 日透露 tvN 的《一日三餐》女子篇兼山村篇将於 15 日录影，固定班底一如先前的传言，就是廉晶雅、尹世雅和朴素丹三人，并不会额外加入其他班底。至於每集录影时是否会邀来其他嘉宾，制作单位仍在商讨当中。
《一日三餐》女子篇不仅因为是《一日三餐》的相关综艺而备受关注，廉晶雅、尹世雅和朴素丹三人也是令观众十分期待的一大原因。从去年开始，廉晶雅和尹世雅就因话题电视剧《Sky Castle》掀起旋风，并以各种形式横扫综艺节目；即将成为节目老么的朴素丹最近也因主演坎城得奖片《寄生上流》而炙手可热。
这三位平时在综艺节目上难得一见的角色，如今将结伴前往山村体验自给自足的生活，无论如何都让人非常期待！《一日三餐》女子篇预定接续在《姜食堂》后於 8 月播出，有兴趣的话一定要继续关注更多资讯罗！
（照片来源：TVDaily、Artist Company、Signal Entertainment Group）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论