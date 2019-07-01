確定了！女子篇《一日三餐》15 日投入錄影
綜藝 2019年7月1日 星期一11:30 施乃琪
熱門綜藝《一日三餐》即將推出女子篇，固定班底也確定是廉晶雅、尹世雅和朴素丹了！
電視台相關人士於 1 日透露 tvN 的《一日三餐》女子篇兼山村篇將於 15 日錄影，固定班底一如先前的傳言，就是廉晶雅、尹世雅和朴素丹三人，並不會額外加入其他班底。至於每集錄影時是否會邀來其他嘉賓，製作單位仍在商討當中。
《一日三餐》女子篇不僅因為是《一日三餐》的相關綜藝而備受關注，廉晶雅、尹世雅和朴素丹三人也是令觀眾十分期待的一大原因。從去年開始，廉晶雅和尹世雅就因話題電視劇《Sky Castle》掀起旋風，並以各種形式橫掃綜藝節目；即將成為節目老么的朴素丹最近也因主演坎城得獎片《寄生上流》而炙手可熱。
這三位平時在綜藝節目上難得一見的角色，如今將結伴前往山村體驗自給自足的生活，無論如何都讓人非常期待！《一日三餐》女子篇預定接續在《姜食堂》後於 8 月播出，有興趣的話一定要繼續關注更多資訊囉！
（照片來源：TVDaily、Artist Company、Signal Entertainment Group）
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