全能系男神 DKZ 朴宰灿 来台开唱 2025 JAECHAN FANCON [JCFACTORY] in TAIPEI！9月13日 JC工厂正式登台，与台湾粉丝温暖相聚

兼具创作才华与演技实力的全方位艺人朴宰灿（JAECHAN）将於2025年9月13日（六）登上台北WESTAR场地，举办个人粉丝演唱会2025 JAECHAN FANCON [JCFACTORY] in TAIPEI。他将在演唱会中化身「JC厂长」正式登陆台北，带著最新音乐作品，与台湾的粉丝们共创难忘回忆！门票将於8月10日透过KKTIX售票网站及全家FAMIPORT机台全面开卖。

朴宰灿自2019年以DKZ成员身分正式出道，以清亮嗓音与稳健舞台表现受到瞩目。2022年出演BL话题剧《语意错误》后声势大涨，凭藉自然细腻的演技与温暖气质掳获大批剧迷，人气迅速延烧至全球。身为全能创作型艺人，宰灿也在音乐领域展现了高度才华，不仅亲自参与词曲创作与编排，也主导了个人专辑《JCFACTORY》系列的概念与内容，从视觉、音乐到演出皆融入强烈个人风格。首张个人专辑《JCFACTORY VOL.1》大获好评，时隔一年八个月后再度回归，於今年五月推出全新迷你专辑《JCFACTORY VOL.2》，展现成熟稳重与多元曲风兼备的音乐实力。



专辑收录多首话题新曲，包括主打歌〈POSTER BOY〉以及首次挑战抒情氛围的〈THE LIGHT〉，还有以吉他声线打造的时尚小品〈STEP TO YOU〉，与重新录制的〈Y.O.U（SOLO VER.）〉等，风格涵盖CHILL R&B、URBAN POP与抒情曲，充分展现他对多元音乐类型的掌控能力。其中主打曲〈POSTER BOY〉融合清爽节奏与洗炼声线，歌词传递「每个人都能在属於自己的舞台上闪耀」的勇气讯息，而他也积极参与音乐作品的整体制作，持续拓展自身音乐色彩，奠定专属於自己的音乐定位，象徵不断突破自我、开创新局的音乐理念。



本次演唱会延续首尔场《JCFACTORY》的主题设定，宰灿将以「JC厂长」的角色登场，带来兼具娱乐性与情感交流的专属单元内容。与粉丝一同回顾成长历程、进行趣味挑战，深入分享他的创作历程与内心世界。而音乐演出的部分同样令人期待，由宰灿亲自参与制作的全新迷你专辑里面的歌曲，将首度在台湾舞台现场呈现，绝对不容错过。活动也规划了多项诚意满满的粉丝福利，包括全场击掌、限定小卡（一套五张）、官方海报、观看彩排、亲签海报与拍立得，还有团体合照和一对一合照，宠粉程度全面升级，互动性与收藏价值都爆表，是粉丝绝对不容错过的超值内容。主办单位表示，希望能让每位到场的粉丝都能感受到专属於自己的感动，与宰灿共同打造回忆！



2025 JAECHAN FANCON [JCFACTORY] in TAIPEI将在2025年9月13日举行，门票将於8月10日下午一点起透过KKTIX售票网站及全家FAMIPORT机台开卖。更多活动资讯与售票消息，请锁定主办单位瑞田文创官方社群平台。



2025 JAECHAN FANCON [JCFACTORY] in TAIPEI

演出日期：2025年9月13日 (六) 18:00 (依现场实际情况而定)

演出地点：WESTAR（台北市万华区汉中街116号8楼）

购票方式：KKTIX售票网站及全家Famiport机台

活动票价：VIP区 $5,380/A区$4,380/爱心席$2,190(全座席)

开卖时间：2025/8/10 (日)13:00起

购票网址：https://richland.kktix.cc/events/26959c98

粉丝福利：全场击掌、限定小卡（一套五张）、官方海报、观赏彩排、一对十团体合照、一对一合照、亲签海报、亲签拍立得

有关最新活动消息，请密切关注主办官方专页：Fb:https://www.facebook.com/richlandcreative/

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