《单身即地狱》主持人洪真庆与企业家老公离婚！结束22年婚姻「没有归责理由，双方达成协议」

洪真庆的经纪公司（6日）表示，洪真庆与丈夫A某结束婚姻生活。据悉，两人中谁都没有归责理由，爲了各自的生活投入更多的时间，在去年进行缓慢的离婚程序。

关於相关事件，洪真庆在出演好友丁善姬 YouTube 频道上传的影片中，亲自透露离婚消息。洪真庆对离婚说：「虽然很遗憾直到我们成爲陌生人才找回真正的友情，但是和前夫相处得很好。」她表示在相处最舒服的（丁善姬）姐姐面前，什么都能坦率地说出来，所以才在这里说。



洪真庆表示自己和前夫1998年第一次见面，认识27年（两人在2003年结婚，育有一女）。她说：「不是因爲谁的错才离婚的，而是想过不同的人生。撇开恋人关系不说，现在对我来说是很好的哥哥，双方亲家仍然相处得很好，特别是没想到我妈妈和婆婆都是这么酷的人，他们经常一起吃饭。」对於宣布离婚的原因，洪真庆说：「事实上，婆婆一直劝阻我！让女儿再大一点再公布，但因爲知道的记者们很多，所以不能再推迟了。」

而洪真庆在1993年通过SBS《第2届超级模特选拔大赛》正式踏入演艺界。之后活跃在各种综艺节目，也在《2023 KBS演技大赏》获得最优秀赏，去年在《第60届百想艺术大赏》TV部门获得女子综艺赏。此外还以辛奇企业家而闻名。



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