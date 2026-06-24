短发女神高准熹的人生首次相亲，殊不知父母竟一起参与了！自曝理想型要有「孙锡求」的感觉

高准熹在23日播出的MBN综艺节目《别人的家 珍贵的家人》中，透过婚姻谘询公司进行了人生第一次的相亲，她的父母则是透过萤幕在另一现场连线观看著这一切。

在上一集节目中，高准熹接受了金源勋与金智友的特训，终於参加了人生第一次的相亲。他慎重地请人装扮造型，仍然难掩心中的紧张。除此之外，对女儿的婚事也非常关心的高准熹爸妈，也来到了这场相亲的场合，不过高准熹并不知情。高准熹表示其实自己原本也有著想结婚的念头，只是没遇到那个对的人，表达了自己对婚姻的看法。高准熹更在与对方见面前公布自己的理想型：要有演员孙锡求的感觉，身体则是要有爆发力，让观众们对於即将登场的男主角有所期待。



另外，身处於另一房间，透过监视萤幕看著这一切的高准熹父母，成为观众们另一看点，比起任何人都更投入的父母亲，当下反应相当逗趣，让所有工作人员都觉得「感觉爸妈才是这场相亲的主角」。相亲一开始进行，高准熹就表示不知道该说什么，自己没什么想法，极度i人的表现让父母亲在一旁都急了起来。



总是一头俐落短发造型的高准熹，给大家的感觉原本就是有些高冷，不过在这相亲场合中她则显得相当尴尬沉默，不知道该说些什么，让初次见面的两人直到十几分钟过去，似乎还是无法热络起来。1985年生的高准熹，曾演出电视剧《追击者 THE CHASER》《她很漂亮》《附身》等，近年来较无作品，但近期透过开设YT频道在网路上也相当活跃。



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