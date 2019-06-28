【有片】李升基变身为「奶爸」！向李瑞镇求救：「胳膊太疼了…帮我抱一下吧」 哥哥秒回：「你自己抱」

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天哪，李升基有够温柔！居然能看到他和「美大哥」李瑞镇一起带孩子～



SBS将於今年（2019年）夏天於月火档（周一、二）推出新综艺节目《小森林》，节目主旨为明星们在绿草如茵、空气清新的大自然中，建立和孩子们尽情玩耍的环保型托管之家的无公害清净综艺。李瑞镇、李升基、朴娜莱确定合作，共16集。

最新预告於近期公开。可以看到李升基的怀里抱著一位小宝宝、正温柔地哄他入睡。发现要一直「晃动」，宝宝才不会哭，李升基不由得感叹：「这比运动还累啊…」但他的动作和声音充满温柔，让人看了觉得相当平静、踏实，宝宝也闭起双眼、进入梦乡。

之后，李瑞镇端著茶点与李升基会合。看到宝宝，显然有点堂皇。顾虑到宝宝在睡觉，放低声音问了一句：「怎么会有孩子啊？」弟弟向哥哥求救：「胳膊太疼了…帮我抱一下吧」，结果哥哥秒回：「你自己抱！」并坐下表示：「孩子不是能随便抱的。」虽然这么说，但李瑞镇的眼睛紧盯著李升基怀里的宝宝，他说：「（宝宝的）脚踝露出来了」，并要李升基往椅子后方靠，这样宝宝才能舒服一点。

而影片中「泡茶」的女性，据了解是演员庭沼珉，宝宝则是庭沼珉的侄子，一旁的小黑狗是庭沼珉的宠物「Modu」。艺人们在「小森林」里的「带娃记」即将上演，请锁定节目！

（图片、影片来源：SBS《小森林》）

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