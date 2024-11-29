天籁男声的合作！BTS防弹少年团V与「情歌皇太子」朴孝信合作新歌〈Winter Ahead〉MV 公开

这两个人的音色真的疯了~疯了~疯了~，大家快去听！！！！朴孝信也表示：「跟 V 一起工作很愉快。」看起来真的很疼爱后辈啊。

男团 BTS 防弹少年团的成员 V（金泰亨）与歌坛大前辈朴孝信携手呈现了一场豪华的音色飨宴。



▼〈Winter Ahead〉完整 MV：是一首爵士流行风格的浪漫二重唱歌曲，这首歌由V亲自提议与朴孝信合作创作，充满著希望大家温暖度过冬天的美好心意。



浪漫暖心的歌词也是亮点之一，例如：「冬天即将到来，哪怕外面寒冷刺骨又下著雨，我们依然能在乐园（天堂）中感受到温暖。」抚慰著人们的心。特别是V与朴孝信展现了无与伦比的音色化学反应，两人温柔的声线令人心动无比，迷人的中低音与浪漫的歌词完美结合在一起。



朴孝信也分享了歌曲制作的心得：「我们两人都喜爱爵士音乐，早在很久以前就聊过若有机会一起创作一定会很有趣。某天与V认真讨论一起制作音乐时，就觉得这一定会非常有趣。」



他也坦言：「挑战非自己擅长的音乐类型虽然有些谨慎，但过程十分愉快。能够在今年冬天公开这首歌曲，我感到非常高兴。」、「我和V经常一边喝著红酒一边分享音乐，那些记忆为旋律的创作带来了灵感。」、「最初是从V拥有的音轨开始哼唱旋律，经过多次共同创作，最终完成了这首歌曲。」、「希望大家能喜爱这首与冬天相衬的温暖旋律、我们的声音，以及由美国词曲创作人杰西哈里斯（Jesse Harris）参与创作的歌词。」



此外，11月30日下午两点，还会公开V与朴孝信合作的另一版 MV(Cinematic Still Ver.)。



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