《初次见面我爱你》编剧超贴心，最后特别整理了一下四人的爱情关系！
韩剧 2019年6月28日 星期五10:02 MiJimin
原来是这样子达成平衡的啊，薇若妮卡朴（金栽经 饰）太吃亏了啦～！
SBS韩剧《初次见面我爱你》在本周二正式迎来大结局，也在最后一集写下最高的4.6%收视率，幸福美满的完结了，对於这部爱情喜剧的节奏与剧情都相当流畅，网上评价也相当不错。
在第31集，有一段剧情让小编印象非常深刻，也相当有趣的片段，编剧整理了一下四位主演的关系，表面上看起来是互相不干涉彼此发展的两对CP，骨子里关心与奴性的方向却达成了平衡，如同食物链一般的存在。
郑佳希（秦基周 饰）做过薇若妮卡朴的秘书，所以自然的帮忙跑腿；想守护她的都民益（金英光 饰），不舍得让心爱的女人做事，甘心为她跑腿；从小就为都民益做事的奇大周（具子成 饰），更加不愿意让他做一些跑腿的事，所以抢著做…。
结果，发筷子的事情…还是落到了想珍惜奇大周强壮大腿的薇若妮卡朴，自己来做～XD。
▼奇大周最后也被传染喊了那句：「Awesome～」
后面为了跑腿拿酒的事情…自然还是落到了薇若妮卡朴身上。
▼来看一下这可爱又有趣的片段吧～：
（图自：爱奇艺）
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