姜丹尼尔确定7月底出道！与人气作曲团队Devine Channel合作
明星 2019年6月27日 星期四09:46 Sani
今日，姜丹尼尔的一人企划公司KONNECT宣布：「姜丹尼尔近日完成了迷你专辑的录音，确定将在7月底出道。 」
此前在本月23日，姜丹尼尔在自己的IG上PO出一张录音室背景的照片，手里拿著写有「结束」的纸张；随后又PO出在舞蹈练习室的自拍，留言「重新开始」，暗示回归在即。
为这张专辑担任制作的是人气作曲团队Devine Channel的CEO兼代表制作人Kei Lim，该团队活跃於韩国及LA等地，曾为Nipsey Hussle、防弹少年团、EXO、TWICE、东方神起、 太妍、VIXX等打造知名单曲。
Devine Channel为了这张专辑还跟曾经与Beyonce、Ed Sheeran、Trey Songz、Niykee Heaton等合作并获得格莱美奖的世界级作曲团队Geoffrocause进行过合作。 据悉，姜丹尼尔很快就将确定主打歌，并对舞蹈和推广内容做好准备。
此外，姜丹尼尔与LM娱乐公司的解约官司还在进行，但目前可以单独活动。期待丹尼尔的新开始！！
（图源：KSD，姜丹尼尔IG）
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留言/评论
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邱筱芸 期待呀啊啊啊啊啊啊！！！ d(`･∀･)b
1小时前
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