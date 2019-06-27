姜丹尼爾確定7月底出道！與人氣作曲團隊Devine Channel合作
明星 2019年6月27日 星期四09:46 Sani
今日，姜丹尼爾的一人企劃公司KONNECT宣佈：「姜丹尼爾近日完成了迷你專輯的錄音，確定將在7月底出道。 」
此前在本月23日，姜丹尼爾在自己的IG上PO出一張錄音室背景的照片，手裡拿著寫有「結束」的紙張；隨後又PO出在舞蹈練習室的自拍，留言「重新開始」，暗示回歸在即。
為這張專輯擔任製作的是人氣作曲團隊Devine Channel的CEO兼代表製作人Kei Lim，該團隊活躍於韓國及LA等地，曾為Nipsey Hussle、防彈少年團、EXO、TWICE、東方神起、 太妍、VIXX等打造知名單曲。
Devine Channel為了這張專輯還跟曾經與Beyonce、Ed Sheeran、Trey Songz、Niykee Heaton等合作並獲得格萊美獎的世界級作曲團隊Geoffrocause進行過合作。 據悉，姜丹尼爾很快就將確定主打歌，並對舞蹈和推廣內容做好準備。
此外，姜丹尼爾與LM娛樂公司的解約官司還在進行，但目前可以單獨活動。期待丹尼爾的新開始！！
（圖源：KSD，姜丹尼爾IG）
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留言/評論
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邱筱芸 期待呀啊啊啊啊啊啊！！！ d(`･∀･)b
1小時前
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