防弹少年团BTS新专辑打破健力士世界纪录：「韩国历史最高销量」！
明星 2019年6月26日 星期三12:06 Sani
当地时间6月25日，健力士（金氏）世界纪录在官网上登载了防弹少年团荣升韩国销量纪录第一的消息，宣布防弹少年团打破新的纪录！
刷新纪录的这张专辑就是防弹少年团在今年4月12日发行的《Map of the Soul: Persona》，共售出339万9302张实体专辑，据健力士（金氏）世界纪录表示：「超过了1995年金建模创下的330万张纪录。 」
这张专辑在各国的榜单成绩都十分优秀，包括登顶美国Billboard 200、英国Official Albums Chart，并且从推出次日开始连续3周占据Gaon专辑榜第一。
专辑主打曲《Boy with Luv》本身也保有3项纪录，包括在MV公开后24小时纪录到7460万观看次数，成为「24小时内观看次数最多的Youtube影片」、「24小时内观看次数最多的Youtube音乐影片」、「 24小时内观看次数最多的来自K-pop组合的Youtube音乐影片」：
此外，防弹少年团还拥有数个与社交媒体有关的健力士（金氏）世界纪录，例如在Twitter被提及次数最多(Most Twitter engagements)男团等等，可见全世界阿米的力量之大~ 健力士（金氏）世界纪录表示「很期待看到防弹少年团的下一个纪录」，我们也很期待啊！
（图源：BIG HIT，Guinness World Records官网）
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