下半年最值得期待的漫改剧《梨泰院CLASS》主角阵容!每一位都和原作相似度100% 振永去年免费分享自创曲 获文体部选为荣誉版权捐赠者! iKON具俊会取消追踪梁铉锡IG 依旧追踪B.I账号! 歌手洪京民的3岁女儿拉媛已经有老公,还会叫对方父母:公公、婆婆 H.O.T. 开唱消息回响热烈 迅速决定加场! 《驱魔使者》VS《寄生上流》崔宇植与朴叙俊相互为对方客串电影 BTS防弹少年团继《Burn The Stage》之后再推电影《Bring The Soul》 东方神起允浩SOLO主打歌《Follow》练习室舞蹈影片,大展舞王风范! 什么样的组合? APINK初珑携普美来台找PANDA 甜美演员朴焕熙IG发言 遭前夫控告其名誉毁损 防弹少年团BTS新专辑打破健力士世界纪录:「韩国历史最高销量」! 朱智勋为《李尸朝鲜3》夜间致电导演 8/24即将来台 殷志源发片倒数一天!面对本业音乐坦言「极度紧张」 新剧《新入史官具海玲》车银优、申世景等主演人物精致海报公开! CIX 敲定出道日期 延揽众知名制作人打造首张专辑! Aori神隐拉面换老板重新开始:到6月底半价! 你们看到在欧洲街头录制《Begin Again3》太妍了吗?这根本就是真人版洋娃娃啊 EXO 中第二人 D.O. 确定 7/1 入伍! 为什么东方神起瑜卤允浩拍照时都会竖起「大拇指」?背后理由「有洋葱」… BIGBANG入伍后YG面临最大的危机! 「骤眼看有点像秀智呢~」《爸爸!我们去哪儿?》的智雅愈大愈美啦! 【有片】BTS防弹少年团V模仿《与神同行》名台词:3秒入戏的全能爱豆! Super Junior艺声曾在一个月能瘦8kg:一年吃晚饭的次数不超过10次! 《姜食堂2》李寿根被姜镐童凶了!说好不讲敬语怎么又瞬间翻脸XD

