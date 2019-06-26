下半年最值得期待的漫改剧《梨泰院CLASS》主角阵容！每一位都和原作相似度100% 振永去年免费分享自创曲 获文体部选为荣誉版权捐赠者！ iKON具俊会取消追踪梁铉锡IG 依旧追踪B.I账号！ 歌手洪京民的3岁女儿拉媛已经有老公，还会叫对方父母：公公、婆婆 H.O.T. 开唱消息回响热烈 迅速决定加场！ 《驱魔使者》VS《寄生上流》崔宇植与朴叙俊相互为对方客串电影 BTS防弹少年团继《Burn The Stage》之后再推电影《Bring The Soul》 东方神起允浩SOLO主打歌《Follow》练习室舞蹈影片，大展舞王风范！ 什么样的组合? APINK初珑携普美来台找PANDA 甜美演员朴焕熙IG发言 遭前夫控告其名誉毁损 防弹少年团BTS新专辑打破健力士世界纪录：「韩国历史最高销量」！ 朱智勋为《李尸朝鲜3》夜间致电导演 8/24即将来台 殷志源发片倒数一天！面对本业音乐坦言「极度紧张」 新剧《新入史官具海玲》车银优、申世景等主演人物精致海报公开！ CIX 敲定出道日期 延揽众知名制作人打造首张专辑！ Aori神隐拉面换老板重新开始：到6月底半价！ 你们看到在欧洲街头录制《Begin Again3》太妍了吗？这根本就是真人版洋娃娃啊 EXO 中第二人 D.O. 确定 7/1 入伍！ 为什么东方神起瑜卤允浩拍照时都会竖起「大拇指」？背后理由「有洋葱」… BIGBANG入伍后YG面临最大的危机！ 「骤眼看有点像秀智呢～」《爸爸！我们去哪儿？》的智雅愈大愈美啦！ 【有片】BTS防弹少年团V模仿《与神同行》名台词：3秒入戏的全能爱豆！ Super Junior艺声曾在一个月能瘦8kg：一年吃晚饭的次数不超过10次！ 《姜食堂2》李寿根被姜镐童凶了！说好不讲敬语怎么又瞬间翻脸XD

当地时间6月25日，健力士（金氏）世界纪录在官网上登载了防弹少年团荣升韩国销量纪录第一的消息，宣布防弹少年团打破新的纪录！

刷新纪录的这张专辑就是防弹少年团在今年4月12日发行的《Map of the Soul: Persona》，共售出339万9302张实体专辑，据健力士（金氏）世界纪录表示：「超过了1995年金建模创下的330万张纪录。 」



这张专辑在各国的榜单成绩都十分优秀，包括登顶美国Billboard 200、英国Official Albums Chart，并且从推出次日开始连续3周占据Gaon专辑榜第一。

专辑主打曲《Boy with Luv》本身也保有3项纪录，包括在MV公开后24小时纪录到7460万观看次数，成为「24小时内观看次数最多的Youtube影片」、「24小时内观看次数最多的Youtube音乐影片」、「 24小时内观看次数最多的来自K-pop组合的Youtube音乐影片」：



此外，防弹少年团还拥有数个与社交媒体有关的健力士（金氏）世界纪录，例如在Twitter被提及次数最多(Most Twitter engagements)男团等等，可见全世界阿米的力量之大~ 健力士（金氏）世界纪录表示「很期待看到防弹少年团的下一个纪录」，我们也很期待啊！



（图源：BIG HIT，Guinness World Records官网）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻