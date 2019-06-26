下半年最值得期待的漫改劇《梨泰院CLASS》主角陣容！每一位都和原作相似度100% 振永去年免費分享自創曲 獲文體部選為榮譽版權捐贈者！ iKON具俊會取消追蹤梁鉉錫IG 依舊追蹤B.I賬號！ 歌手洪京民的3歲女兒拉媛已經有老公，還會叫對方父母：公公、婆婆 H.O.T. 開唱消息迴響熱烈 迅速決定加場！ 《驅魔使者》VS《寄生上流》崔宇植與朴敘俊相互為對方客串電影 BTS防彈少年團繼《Burn The Stage》之後再推電影《Bring The Soul》 東方神起允浩SOLO主打歌《Follow》練習室舞蹈影片，大展舞王風範！ 什麼樣的組合? APINK初瓏攜普美來台找PANDA 甜美演員朴煥熙IG發言 遭前夫控告其名譽毀損 防彈少年團BTS新專輯打破健力士世界紀錄：「韓國歷史最高銷量」！ 朱智勛為《李屍朝鮮3》夜間致電導演 8/24即將來台 殷志源發片倒數一天！面對本業音樂坦言「極度緊張」 新劇《新入史官具海玲》車銀優、申世景等主演人物精緻海報公開！ CIX 敲定出道日期 延攬眾知名製作人打造首張專輯！ Aori神隱拉麵換老闆重新開始：到6月底半價！ 你們看到在歐洲街頭錄製《Begin Again3》太妍了嗎？這根本就是真人版洋娃娃啊 EXO 中第二人 D.O. 確定 7/1 入伍！ 為什麼東方神起瑜鹵允浩拍照時都會豎起「大拇指」？背後理由「有洋蔥」… BIGBANG入伍後YG面臨最大的危機！ 「驟眼看有點像秀智呢～」《爸爸！我們去哪兒？》的智雅愈大愈美啦！ 【有片】BTS防彈少年團V模仿《與神同行》名台詞：3秒入戲的全能愛豆！ Super Junior藝聲曾在一個月能瘦8kg：一年吃晚飯的次數不超過10次！ 《姜食堂2》李壽根被姜鎬童兇了！說好不講敬語怎麼又瞬間翻臉XD

當地時間6月25日，健力士（金氏）世界紀錄在官網上登載了防彈少年團榮升韓國銷量紀錄第一的消息，宣佈防彈少年團打破新的紀錄！

刷新紀錄的這張專輯就是防彈少年團在今年4月12日發行的《Map of the Soul: Persona》，共售出339萬9302張實體專輯，據健力士（金氏）世界紀錄表示：「超過了1995年金建模創下的330萬張紀錄。 」



這張專輯在各國的榜單成績都十分優秀，包括登頂美國Billboard 200、英國Official Albums Chart，並且從推出次日開始連續3周佔據Gaon專輯榜第一。

專輯主打曲《Boy with Luv》本身也保有3項紀錄，包括在MV公開後24小時紀錄到7460萬觀看次數，成為「24小時內觀看次數最多的Youtube影片」、「24小時內觀看次數最多的Youtube音樂影片」、「 24小時內觀看次數最多的來自K-pop組合的Youtube音樂影片」：



此外，防彈少年團還擁有數個與社交媒體有關的健力士（金氏）世界紀錄，例如在Twitter被提及次數最多(Most Twitter engagements)男團等等，可見全世界阿米的力量之大~ 健力士（金氏）世界紀錄表示「很期待看到防彈少年團的下一個紀錄」，我們也很期待啊！



（圖源：BIG HIT，Guinness World Records官網）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞