防彈少年團BTS新專輯打破健力士世界紀錄：「韓國歷史最高銷量」！
明星 2019年6月26日 星期三12:06 Sani
當地時間6月25日，健力士（金氏）世界紀錄在官網上登載了防彈少年團榮升韓國銷量紀錄第一的消息，宣佈防彈少年團打破新的紀錄！
刷新紀錄的這張專輯就是防彈少年團在今年4月12日發行的《Map of the Soul: Persona》，共售出339萬9302張實體專輯，據健力士（金氏）世界紀錄表示：「超過了1995年金建模創下的330萬張紀錄。 」
這張專輯在各國的榜單成績都十分優秀，包括登頂美國Billboard 200、英國Official Albums Chart，並且從推出次日開始連續3周佔據Gaon專輯榜第一。
專輯主打曲《Boy with Luv》本身也保有3項紀錄，包括在MV公開後24小時紀錄到7460萬觀看次數，成為「24小時內觀看次數最多的Youtube影片」、「24小時內觀看次數最多的Youtube音樂影片」、「 24小時內觀看次數最多的來自K-pop組合的Youtube音樂影片」：
此外，防彈少年團還擁有數個與社交媒體有關的健力士（金氏）世界紀錄，例如在Twitter被提及次數最多(Most Twitter engagements)男團等等，可見全世界阿米的力量之大~ 健力士（金氏）世界紀錄表示「很期待看到防彈少年團的下一個紀錄」，我們也很期待啊！
（圖源：BIG HIT，Guinness World Records官網）
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