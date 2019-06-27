真的没有谁是随便成功的！作品结束后…南宫珉剪贴剧本 连「发声」都有做笔记

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虽然在演技方面已经收到不少赞赏，但南宫珉精益求精、好还要更好。看到他对於自己的要求和努力，真的忍不住要给他掌声！



南宫珉於本月（6月）14日、21日出演MBC综艺节目《我独自生活》。他展现「超人性化」的一面，比如：虽然声称自己「是做过运动的人」，但做完运动的他，只见气喘吁吁，先前的「豪言壮志」烟消云散～（笑）

南宫珉当时刚结束KBS电视剧《Dr. Prisoner》的拍摄，迎来短暂悠闲时光的他，没有停下脚步，而是带著自己的「发声笔记」，访问老师。因为自己是演员，所以经常想要检查自己的声音。毕竟演了20年的戏，不能一直用同一个声音来诠释，必须有多样性。

拍摄电视剧时的他，期间也会请教老师许多问题。剧终后，他觉得自己领悟了好多，所以想要一次请教老师。老师无奈地表示：「不要再研究了～」还问：「这次多了几页？」原来，南宫珉光是「发声」都有作笔记，南宫珉看著自己的笔记，并回答：「应该写了100多页吧」。录影棚内惊叹声连连：「真的没有谁是随便成功的！」



拜访完老师、接待完同甘共苦的工作人员后，南宫珉再次迎来自己的时间。他拿出作满笔记的《Dr. Prisoner》剧本，并且打开电视，一面确认剧本、一面确认电视剧。南宫珉表示：「虽然电视剧结束了，但总想著怎样做才可以更好。所以把剧本剪贴下来，并且写下当时的感受」、「当时没看到的，开始能看见了」。

南宫珉的「至亲」李施彦也透露，在《Dr. Prisoner》开拍前，南宫珉和自己见了一面，当时这位哥就把4到6集的台词给记完了，可见本人的用心。朴娜莱还现场「抽考」，只见南宫珉流利地说出剧中台词，连顿点都一模一样，再次引发感叹。

从笔记上还可以看到，南宫珉会「称赞自己」。他表示：「绝对完美不了的，是演技。」因为自己为了完美而不断努力，还有自己作为演员努力的样子，所以自己称赞了自己。

（图片来源：艺人SNS、MBC《我独自生活》）

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