真的沒有誰是隨便成功的！作品結束後…南宮珉剪貼劇本 連「發聲」都有做筆記

雖然在演技方面已經收到不少讚賞，但南宮珉精益求精、好還要更好。看到他對於自己的要求和努力，真的忍不住要給他掌聲！
南宮珉於本月（6月）14日、21日出演MBC綜藝節目《我獨自生活》。他展現「超人性化」的一面，比如：雖然聲稱自己「是做過運動的人」，但做完運動的他，只見氣喘吁吁，先前的「豪言壯志」煙消雲散～（笑）
南宮珉當時剛結束KBS電視劇《Dr. Prisoner》的拍攝，迎來短暫悠閒時光的他，沒有停下腳步，而是帶著自己的「發聲筆記」，訪問老師。因為自己是演員，所以經常想要檢查自己的聲音。畢竟演了20年的戲，不能一直用同一個聲音來詮釋，必須有多樣性。
拍攝電視劇時的他，期間也會請教老師許多問題。劇終後，他覺得自己領悟了好多，所以想要一次請教老師。老師無奈地表示：「不要再研究了～」還問：「這次多了幾頁？」原來，南宮珉光是「發聲」都有作筆記，南宮珉看著自己的筆記，並回答：「應該寫了100多頁吧」。錄影棚內驚嘆聲連連：「真的沒有誰是隨便成功的！」
拜訪完老師、接待完同甘共苦的工作人員後，南宮珉再次迎來自己的時間。他拿出作滿筆記的《Dr. Prisoner》劇本，並且打開電視，一面確認劇本、一面確認電視劇。南宮珉表示：「雖然電視劇結束了，但總想著怎樣做才可以更好。所以把劇本剪貼下來，並且寫下當時的感受」、「當時沒看到的，開始能看見了」。
南宮珉的「至親」李施彥也透露，在《Dr. Prisoner》開拍前，南宮珉和自己見了一面，當時這位哥就把4到6集的台詞給記完了，可見本人的用心。朴娜萊還現場「抽考」，只見南宮珉流利地說出劇中台詞，連頓點都一模一樣，再次引發感嘆。
從筆記上還可以看到，南宮珉會「稱讚自己」。他表示：「絕對完美不了的，是演技。」因為自己為了完美而不斷努力，還有自己作為演員努力的樣子，所以自己稱讚了自己。
（圖片來源：藝人SNS、MBC《我獨自生活》）
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