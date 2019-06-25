【《一日三餐》女子篇】继《Sky Castle》廉晶雅、尹世雅后…朴素丹也有望作为「忙内」合流！
综艺 2019年6月25日 星期二11:54 JiaJia
由罗PD团队制作的《一日三餐》将推出「女子篇」，目前传出廉晶雅、尹世雅、朴素丹有望加盟，都是在综艺节目上少见的女演员们呢！
上周，有消息传出，曾合作过JTBC热门电视剧《Sky Castle》的廉晶雅、尹世雅，有望通过tvN综艺节目《一日三餐》女子篇「二次合作」，引发期待。
而今日（25日），又有韩媒报导，1991年出生的朴素丹，有望作为「忙内」加入。近期，她因出演电影《寄生上流》而获得不少关注。鲜少出现在综艺节目上的她，预计将通过《一日三餐》展现多样魅力。
虽然有消息指出，此次的《一日三餐》将在下月（7月）中旬开机、8月播出，不过tvN回应：「拍摄和播出日程尚未确定」。小编想说：「跟著罗PD走，总会有惊喜！」期待新一季的《一日三餐》罗！
（图片来源：KSD、TVDaily）
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沒什麼慾望想看！ 羅英石的 綜藝節目我都有追！ 總是要有一個點！ 從女生騎的兩天一夜， 請來了 李瑞鎮， 覺得他的個性直來直往， 就一直把他看一下去， 花樣爺爺裡面 每個耶耶都很可愛 合 挑夫 互動良好！ 尹 食堂裡面 大家的互動也很好！ 一日三餐的傻子， 傻的可愛。 有李秀根的節目我也會追！ 單純好笑又 幽默人人好！ 新的一日三餐 換女子🐠 演員！ 如果沒有請 一日三餐 的固定班底 真的追不下去
13分前
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