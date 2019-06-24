李升基加盟新综艺，搭档竟是刘以豪！粉丝申请开放中！
综艺 2019年6月24日 星期一11:23 Sani
今日据韩媒报导，李升基和台湾演员刘以豪正在一起准备一档综艺节目，随后李升基的所属社也确认了这一消息！
据报导，李升基和刘以豪是同龄人，不仅李升基在中文圈很有人气，刘以豪在韩国也有不少粉丝，甚至有自己的粉丝会，而这次也将是刘以豪在KBS 2TV《超人回来了》中担任一期嘉宾之后， 第一次正式在韩国综艺节目中担任固定MC。
目前具体的节目标题和播放平台、开播日前还没有确定，基本主题是「你的明星来到你的世界」， 由粉丝亲自为自己的偶像编写独家旅行手册，让你的偶像来找你！ 而且地点不仅限於韩国哦！ （悄悄说：刘以豪在个人FB上公开了参加节目的申请书，有兴趣的朋友可以去看看哦！ ）
该节目由SBS《Running Man》、Netflix《Busted！ 韩星齐斗智（台译：Busted！ 明星来解谜）》的节目组参与制作，目前正在准备拍摄。 超期待两个人的合作会产生什么化学反应啊！！
（图源：李升基IG，刘以豪FB）
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