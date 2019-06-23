韩剧 SBS月火剧将暂时停播，综艺节目小森林接著上
韩剧 2019年6月23日 星期日10:30
继无线电视台 MBC 将取消月火剧（星期一、二），SBS也将调整月火迷你剧时段，将原1周2集月火剧改以综艺节目《小森林》播出。
追剧饭们先别紧张，SBS只是暂时停播月火剧，只限定今年夏季播出综艺节目。新月火综艺、真人实境秀《小森林》由感情超好的李瑞镇、李升基及朴娜莱担任MC。原预定接档的《侦探医生》则还未决定放水木或金土的那一个时段？也有可能放到九月份的月火时段？
《小森林》由《家师父一体》的金正旭PD、《Running Man》的朴素贤PD与《Radio Star》的禹恩静作家合作打造。节目主轴是在拥有绿色草地和清新空气的清净自然中，由明星开设一间环保型托管之家，并与孩子们在这里尽情玩耍，一起感受大自然的美好。
之前看过《家师父一体》，邀请了李瑞镇和李升基、李相仑、陆星材、梁世炯一同前往日本旅行，感觉像是一个暖身过程。有追看的饭们一定会被嘴巴说不要，行为却很暖的美大叔的酒窝打到。李升基的翻译让大家看到他和李瑞镇的好感情，不觉会期待新节目的火花效应。预计7/22接档《初次见面我爱你》。20190621
#看起来月火剧收视往下掉是整体趋势。
#别担心没剧追，SBS增播的金土剧收视很好，算是补上每周少2集的月火剧。
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