韓劇 SBS月火劇將暫時停播，綜藝節目小森林接著上
韓劇 2019年6月23日 星期日10:30
繼無線電視台 MBC 將取消月火劇（星期一、二），SBS也將調整月火迷你劇時段，將原1週2集月火劇改以綜藝節目《小森林》播出。
追劇飯們先別緊張，SBS只是暫時停播月火劇，只限定今年夏季播出綜藝節目。新月火綜藝、真人實境秀《小森林》由感情超好的李瑞鎮、李昇基及朴娜萊擔任MC。原預定接檔的《偵探醫生》則還未決定放水木或金土的那一個時段？也有可能放到九月份的月火時段？
《小森林》由《家師父一體》的金正旭PD、《Running Man》的樸素賢PD與《Radio Star》的禹恩靜作家合作打造。節目主軸是在擁有綠色草地和清新空氣的清淨自然中，由明星開設一間環保型託管之家，並與孩子們在這裡盡情玩耍，一起感受大自然的美好。
之前看過《家師父一體》，邀請了李瑞鎮和李昇基、李相侖、陸星材、梁世炯一同前往日本旅行，感覺像是一個暖身過程。有追看的飯們一定會被嘴巴說不要，行為卻很暖的美大叔的酒窩打到。李昇基的翻譯讓大家看到他和李瑞鎮的好感情，不覺會期待新節目的火花效應。預計7/22接檔《初次見面我愛你》。20190621
#看起來月火劇收視往下掉是整體趨勢。
#別擔心沒劇追，SBS增播的金土劇收視很好，算是補上每週少2集的月火劇。
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