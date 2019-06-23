超暖♥ 患心脏病粉丝飞15小时看GOT7演唱，亲手做的手链成员们立即戴上了！
明星 2019年6月23日 星期日09:30 Sani
不仅陪这位冒著生命危险飞来韩国的粉丝聊天，还戴著她赠送的手链录节目，GOT7和粉丝都超暖的啊T^T
近日有网友透露了GOT7和粉丝之间的感人互动。 原来，这名来自美国的粉丝患有先天性心脏畸形、只有一侧的肺，只有聆听GOT7的音乐能让她暂时忘记病痛。 一开始她的母亲很反对她飞来韩国，担心15小时的飞行也许会对她造成危险，但最终还是被她说服。
这次她是来观看GOT7演唱会《KEEP SPINNING》的首尔场，跟著大家一起合唱、尽情享受现场的气氛，而演唱会结束后她终於在待机室见到了GOT7！ 粉丝一开始激动到说不出话，GOT7的成员们也很开心，慢慢让她放松下来。 这位粉丝给GOT7看她亲手制作的相册，里面有剪贴起来的GOT7照片，以及她和朋友相对GOT7说的话；还送给成员们她亲手制作的手链，上面装饰了每位成员最爱颜色的水晶。
粉丝问了GOT7很多问题，成员们都一一认真回答，还唱了她最喜欢的歌，一起跳舞。 看到这样的场景，周围的人都被感动了，而妈妈看到女儿开心的模样，也不知不觉红了眼睛。
之后，GOT7在做V LIVE直播时就戴上了粉丝赠送的手链！ 真的太暖了~
现在这名粉丝正在等待心脏移植手术，相信这次和GOT7的见面一定会给她带去更多的生活希望，祝她早日获得健康的身体啊！
（图源：IG@christine1212_mk，GOT7 FB、V LIVE）
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