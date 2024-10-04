白艺潾轰河成云《妈朋儿》OST抄袭四年前人气单曲《0310》！网惊呼相似度是「翻唱」等级，所属社火速回应喊冤

歌手白艺潾今日凌晨在IG限动贴出河成云为《妈妈朋友的儿子》演唱的OST《What are we》，怒指抄袭自己的老歌《0310》，很多网友也表达了相同意见。

tvN剧集《妈妈朋友的儿子》正在热播中，歌手河成云为其演唱的OST歌曲《What are we》也於9月1日正式发行。 白艺潾认为这首歌抄袭了她在2019年创作并发行的歌曲《0310》，在IG限动以英文写道：「你该为抄袭感到羞耻。 感觉很糟。 如果你想要一首像我的歌那样的歌，请直接问我。」



白艺潾的观点引起不少赞同，很多网友涌入《What are we》影片留言批评：「编曲跟白艺潾的0310一模一样，如此明目张胆的抄袭令人惊慌」「听到后立即想起0310」「是0310的翻唱吗？」 「根本就是挪用0310的inst，只换了人声旋律而已」。



事件很快引起关注，河成云所属社今日下午发出声明，表示河成云只是受OST制作公司之委托进行演唱，并未参与《What are we》的作词、作曲、编曲等工作，与抄袭争议无关。 不过毕竟引起粉丝担忧，公司对此感到抱歉，并希望白艺潾和OST制作公司之间妥善处理此事。



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